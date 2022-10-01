Артиллерия и ракетные войска поразили четыре командных пункта российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За сутки силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали об ударах украинских военных по объектам оккупантов, в общей сложности – 31 удар.
"Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса противника", – отметили в ВСУ.
Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили один беспилотник, отметили украинские военные.
"Ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали два склада с боеприпасами", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины освобождены 9 тыс. км² территории.