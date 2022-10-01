Артиллерия и ракетные войска поразили четыре командных пункта российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами идут на востоке и на юге Украины Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За сутки силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали об ударах украинских военных по объектам оккупантов, в общей сложности – 31 удар.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса противника", – отметили в ВСУ.

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили один беспилотник, отметили украинские военные.

"Ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали два склада с боеприпасами", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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