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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки российские оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

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Войска РФ продолжают наносить по Украине ракетные удары
Войска РФ продолжают наносить по Украине ракетные удары
Фото: EPA

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

От ударов России пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времьевка (Донецкая область), Кривой Рог (Днепропетровская область), Запорожье, Зализничное и Николаев.

Также оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии разных типов:

  • на северском направлении – в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;
  • на краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;
  • на бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Федоровка, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелеповка и Юрьевка;
  • на авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
  • на новопавловском и запорожском направлениях РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Малая Токмачка.
  • на южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uyS5oFS4go4BDAfMJa39ugi5vtjr9rvgS9HSCEVf2FZEdLTGFTz9e1uWitMovkq6l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракетУкраинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, Николаев, Кривой Рог, война, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Водяное, война России против Украины, Бахмут, Угледар, российские оккупанты
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