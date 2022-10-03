За сутки российские оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

От ударов России пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времьевка (Донецкая область), Кривой Рог (Днепропетровская область), Запорожье, Зализничное и Николаев.

Также оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии разных типов:

на северском направлении – в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;

– в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области; на краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;

– в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное; на бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Федоровка, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелеповка и Юрьевка;

– в районах населенных пунктов Федоровка, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелеповка и Юрьевка; на авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

– Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. на новопавловском и запорожском направлениях РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Малая Токмачка.

РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Малая Токмачка. на южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.