Ракетные войска и артиллерия 2 октября поразили 14 районов сосредоточения войск и техники РФ и 15 других важных объектов оккупантов – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка. Авиация сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более 15 других важных объектов оккупантов, сообщили в Генштабе.

"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за 1 октября, а именно: уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется", – сообщили в пресс-центре.