ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные войска и артиллерия 2 октября поразили 14 районов сосредоточения войск и техники РФ и 15 других важных объектов оккупантов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов оккупантов
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов оккупантов
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины 2 октября отбили атаки российских оккупантов в районе семи населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка. Авиация сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более 15 других важных объектов оккупантов, сообщили в Генштабе.

"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за 1 октября, а именно: уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0naZjXNb6yexsdphooogrCMiUxpmouBsDxLmKYaqkdCxfXrJxqeEBMhVcdccnuCwql

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 октября, составили около 60 110 военных2377 танков, 264 самолета, 227 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (248952)
2
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (92919)
3
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (34451)
4
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками (27386)
5
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (23255)
6
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (23108)
7
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (20641)
8
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице (20101)
 
 
 
 