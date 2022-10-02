Ракетные войска и артиллерия 2 октября поразили 14 районов сосредоточения войск и техники РФ и 15 других важных объектов оккупантов – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка. Авиация сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed", – говорится в сообщении.
Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более 15 других важных объектов оккупантов, сообщили в Генштабе.
"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за 1 октября, а именно: уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется", – сообщили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 октября, составили около 60 110 военных, 2377 танков, 264 самолета, 227 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".