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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ночью ударили ракетами по Запорожью

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В результате вражеских обстрелов пострадала инфраструктура Запорожья
В результате вражеских обстрелов пострадала инфраструктура Запорожья
Фото: depositphotos.com

В ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг совершил ракетный обстрел областного центра. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", – написал он.

Спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате обстрелов пострадала инфраструктура города. По его словам, в результате атаки есть пострадавшие, но их количество пока не называется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, война, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Александр Старух, российские оккупанты
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