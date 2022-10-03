Российские оккупанты ночью ударили ракетами по Запорожью

"Враг совершил ракетный обстрел областного центра. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", – написал он.

Спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате обстрелов пострадала инфраструктура города. По его словам, в результате атаки есть пострадавшие, но их количество пока не называется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.