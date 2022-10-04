Нужно учитывать российский опыт – Лукашенко о необходимости мобилизации в Буларуси

Как отметил Лукашенко, когда в РФ начали проводить мобилизацию, оказалось, что повестки приходят, а людей нет: "кто-то сбежал, кто-то больной, кто-то умер". Он заявил, что нужно сделать "соответствующие выводы и извлечь уроки из российского опыта в этом вопросе", поэтому в Беларуси через военкоматы будут проверять военнообязанный состав и всех военнообязанных, которые числятся в запасе.

По его словам, также нужно извлечь урок о "подготовке людей к обороне". Как отметил Лукашенко, во время мобилизации в РФ оказалось, что много резервистов "забыли, как держать оружие". Он добавил, что "каждый, кто должен и может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться". Он отметил, что нужно готовиться к войне, потому что "всякое может быть".

В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь берет участие в российской "военной операции" в Украине.