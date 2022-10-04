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Нужно учитывать российский опыт – Лукашенко о необходимости мобилизации в Буларуси

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Лукашенко заявил, что в Беларуси нет нужны проводить мобилизацию
Лукашенко заявил, что в Беларуси нет нужны проводить мобилизацию
Фото: EPA

В Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию. Об этом 4 октября заявил называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, когда в РФ начали проводить мобилизацию, оказалось, что повестки приходят, а людей нет: "кто-то сбежал, кто-то больной, кто-то умер". Он заявил, что нужно сделать "соответствующие выводы и извлечь уроки из российского опыта в этом вопросе", поэтому в Беларуси через военкоматы будут проверять военнообязанный состав и всех военнообязанных, которые числятся в запасе.

По его словам, также нужно извлечь урок о "подготовке людей к обороне". Как отметил Лукашенко, во время мобилизации в РФ оказалось, что много резервистов "забыли, как держать оружие". Он добавил, что "каждый, кто должен и может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться". Он отметил, что нужно готовиться к войне, потому что "всякое может быть".

В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь берет участие в российской "военной операции" в Украине.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, мобилизация, призыв, военкомат, войска
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