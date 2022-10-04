Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины

Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне против Украины, чтобы "конфликт не распространился на их территорию" Фото: EPA

Об этом он сказал на совещании по вопросам военной безопасности. Лукашенко отметил, что Беларусь не скрывает, что участвует в так называемой военной операции РФ. Но, как он добавил, беларусы "никого не убивают и никуда не посылают своих военных".

Как он объяснил, Беларусь участвует в "операции", чтобы "не допустить распространения конфликта на их территорию".