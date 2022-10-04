Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины

Об этом он сказал на совещании по вопросам военной безопасности. Лукашенко отметил, что Беларусь не скрывает, что участвует в так называемой военной операции РФ. Но, как он добавил, беларусы "никого не убивают и никуда не посылают своих военных".
Как он объяснил, Беларусь участвует в "операции", чтобы "не допустить распространения конфликта на их территорию".
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
20 сентября Лукашенко заявил, что минобороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины известно, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.