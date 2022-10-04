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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины

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Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне против Украины, чтобы "конфликт не распространился на их территорию"
Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне против Украины, чтобы "конфликт не распространился на их территорию"
Фото: EPA

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь берет участие в войне России против Украины. Об этом 4 октября сообщило белорусское агентство БЕЛТА.

Об этом он сказал на совещании по вопросам военной безопасности. Лукашенко отметил, что Беларусь не скрывает, что участвует в так называемой военной операции РФ. Но, как он добавил, беларусы "никого не убивают и никуда не посылают своих военных".

Как он объяснил,  Беларусь участвует в "операции", чтобы "не допустить распространения конфликта на их территорию". 

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

20 сентября Лукашенко заявил, что минобороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины известно, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, конфликт
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