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Лукашенко съездил в Абхазию и заявил, что "ее не стереть с карты". В Грузии его обвинили в нарушении границы страны

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Лукашенко съездил в Абхазию, МИД Грузии вызвал грузинского посла
Лукашенко съездил в Абхазию, МИД Грузии вызвал грузинского посла
Фото: EPA

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко побывал в Абхазии (части Грузии, которая оккупирована Россией). Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Лукашенко.

На сайте, который освещает деятельность Лукашенко, указывается, что он побывал "в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря" и встретился "на абхазской земле" с Асланом Бжанией, должность которого пресс-служба не указала. Известно, что Бжания считается "главой" непризнанной республики.

По рассказам Лукашенко, накануне приезда он обсуждал проблемы Абхазии с президентом России Владимиром Путиным, с которым встречался в Сочи.

"Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать", – заявил Лукашенко.

Министерство иностранных дел Грузии в связи с поездкой Лукашенко в Абхазию вызвало белорусского посла Анатолия Лиса, сообщила 29 сентября в Facebook пресс-служба грузинского МИД. В сообщении подчеркивается, что грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с визитом Лукашенко в Абхазию и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны", – отмечается в сообщении.

В отдельном заявлении МИД Грузии осудил "нарушение государственной границы Александром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права".

https://www.facebook.com/mfageorgia/posts/pfbid037FbeibZK9hwFEiPgK4u7eDm6QNBx6fPNbtTTa7RPmyksTRfU7AffPW6WkNAiic4Dl

"Призываем белорусскую сторону уважать суверенитет и территориальную целостность суверенного государства в пределах его международно признанных границ и не предпринимать действий, которые противоречат основополагающим принципам международного права", – подчеркивается в заявлении грузинского дипломатического ведомства.

"Радіо Свобода" напоминает, что в 2015 году Лукашенко заявлял о поддержке Беларусью территориальной целостности Грузии.

https://www.facebook.com/mfageorgia/posts/pfbid0254oikXD8k2xaJ7Kc5DMPacnxWNEcExj6oAbognkWmfTE99KwK8TDALfZJTGD8WH6l

Контекст:

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории Грузии. 

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

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