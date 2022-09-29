Лукашенко съездил в Абхазию и заявил, что "ее не стереть с карты". В Грузии его обвинили в нарушении границы страны

На сайте, который освещает деятельность Лукашенко, указывается, что он побывал "в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря" и встретился "на абхазской земле" с Асланом Бжанией, должность которого пресс-служба не указала. Известно, что Бжания считается "главой" непризнанной республики.

По рассказам Лукашенко, накануне приезда он обсуждал проблемы Абхазии с президентом России Владимиром Путиным, с которым встречался в Сочи.

"Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать", – заявил Лукашенко.

Министерство иностранных дел Грузии в связи с поездкой Лукашенко в Абхазию вызвало белорусского посла Анатолия Лиса, сообщила 29 сентября в Facebook пресс-служба грузинского МИД. В сообщении подчеркивается, что грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с визитом Лукашенко в Абхазию и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны", – отмечается в сообщении.

В отдельном заявлении МИД Грузии осудил "нарушение государственной границы Александром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права".

"Призываем белорусскую сторону уважать суверенитет и территориальную целостность суверенного государства в пределах его международно признанных границ и не предпринимать действий, которые противоречат основополагающим принципам международного права", – подчеркивается в заявлении грузинского дипломатического ведомства.

"Радіо Свобода" напоминает, что в 2015 году Лукашенко заявлял о поддержке Беларусью территориальной целостности Грузии.