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Геннадий Гудков: Лукашенко – дурак, но не идиот. Он понимает, что Путин проиграл. Ему Токаев все объяснил, когда открыто послал Путина дальше, чем был послан российский корабль

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Лукашенко (на фото справа) не хочется помирать, хотя пожил он достаточно долго, отметил Гудков
Лукашенко (на фото справа) не хочется помирать, хотя пожил он достаточно долго, отметил Гудков
Фото: ЕРА

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко не дает президенту России Владимиру Путину "прихапать" Беларусь. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Лукашенко понимает, что если он [Путин] сейчас прихапает Беларусь и бросит в бой [против Украины] его силовиков, то конец Лукашенко наступит гораздо быстрее, чем он предполагает. Ему тоже не хочется помирать, несмотря на то, что пожил достаточно уже долго", – считает он.

Российский оппозиционер предполагает, что "Путин опять проиграет".

"Знаете, почему [так] думаю? Потому что Лукашенко – он дурак, но не идиот. Он же понимает, что Путин проиграл. Он же понимает, что Путину капец. Ему же [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев все объяснил на этом – на Питерском форуме, когда он открыто послал Путина дальше, чем российский корабль был послан. И куда же ему теперь деваться? Токаев дал всем сигнал, что все: Путин проиграл. С Путиным выстраивать отношения никакого смысла нет. Себе дороже. Поэтому Лукашенко тоже понимает", – объяснил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, война, переговоры, Геннадий Гудков, война России против Украины, российский корабль, Касым-Жомарт Токаев, Союзное государство
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