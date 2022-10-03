Геннадий Гудков: Лукашенко – дурак, но не идиот. Он понимает, что Путин проиграл. Ему Токаев все объяснил, когда открыто послал Путина дальше, чем был послан российский корабль

Лукашенко (на фото справа) не хочется помирать, хотя пожил он достаточно долго, отметил Гудков Фото: ЕРА

"Лукашенко понимает, что если он [Путин] сейчас прихапает Беларусь и бросит в бой [против Украины] его силовиков, то конец Лукашенко наступит гораздо быстрее, чем он предполагает. Ему тоже не хочется помирать, несмотря на то, что пожил достаточно уже долго", – считает он.

Российский оппозиционер предполагает, что "Путин опять проиграет".

"Знаете, почему [так] думаю? Потому что Лукашенко – он дурак, но не идиот. Он же понимает, что Путин проиграл. Он же понимает, что Путину капец. Ему же [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев все объяснил на этом – на Питерском форуме, когда он открыто послал Путина дальше, чем российский корабль был послан. И куда же ему теперь деваться? Токаев дал всем сигнал, что все: Путин проиграл. С Путиным выстраивать отношения никакого смысла нет. Себе дороже. Поэтому Лукашенко тоже понимает", – объяснил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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