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Гудков: Лукашенко еще нужно выцыганить деньги у Путина так, чтобы пофлиртовать и не отдаться

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Последняя встреча Путина и Лукашенко была в конце сентября
Последняя встреча Путина и Лукашенко была в конце сентября
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пытается взять Белорусь под контроль, а находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко сопротивляется этому. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский оппозиционер, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков.

Речь об этом зашла при обсуждении очередного визита Лукашенко к Путину 26 сентября, их встреча была в Сочи.

"О чем они говорят – понятно. Там даже не нужно быть каким-то большим знатоком российско-белорусских отношений, чтобы понимать, что Путин хочет додавить Беларусь, а Лукашенко боится, что это и произойдет. У них прямо противоположные цели. При этом Лукашенко еще нужно выцыганить деньги у Путина, и так, чтобы, извиняюсь за выражение, не отдаться. Пофлиртовать и в самый последний момент, так сказать, отказать", – сказал Гудков.

Он отметил, что говорит "простым, понятным, человеческим языком".

"Вот они там такую партию сейчас и разыгрывают. Глазки построить, сейчас, там, Лукашенко талию обнажи или до бедра что-то такое... Ну уж извините. Ну а почему мы не можем с вами так рассуждать? [...] Невеста очень строптивая, [...] она его постоянно кидает. То голова болит, то на работе нагрузка большая, то спать очень хочется. Вот как-то пока это проходит у Лукашенко. Ну извините. Так что там не то что букетно-конфетный... Да, уже этого нет. А наоборот, такой, как бы поздней, супружеской жизни. Когда, в общем, это все осложнено другими факторами", – объяснил Гудков.

По словам российского оппозиционера, "Путин хочет забрать окончательно и бесповоротно Беларусь под себя".

"Ну хоть что-то. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Не удалось создать СССР 2.0, не удалось затянуть Украину, убежал от него Казахстан, ушла Грузия – и, в общем-то, хоть что-то. Армения, там, менжуется – и все никак... Между огней различных находится. "Ну давай хоть Беларусь прихапаем". А Лукашенко понимает, что если он сейчас прихапает Беларусь и бросит в бой [против Украины] его силовиков, то конец Лукашенке наступит гораздо быстрее, чем он предполагает. Ему тоже не хочется помирать, несмотря на то, что пожил достаточно уже долго. Поэтому вот такая сейчас там будет прелюдия и окончательная мизансцена разыгрываться", – заявил он.

Гудков считает, что "Путин опять проиграет", потому что "Лукашенко – он дурак, дурак, но и не идиот".

"Он же понимает, что Путин проиграл. Он же понимает, что Путину капец. Ему же [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев все объяснил на этом, на питерском, форуме, когда он открыто послал Путина дальше, чем российский корабль был послан. И куда же ему теперь деваться? Токаев дал всем сигнал, что все: Путин проиграл. С Путиным выстраивать отношения никакого смысла нет. Оно себе дороже. Поэтому Лукашенко тоже понимает. Ему сейчас надо как-то продлить агонию, деньжат попросить, пообещать, наврать с три короба – и опять уехать с этой встречи с денежкой в кармане. Ну вот я думаю, что оно так и будет. Мне кажется, не додавит Путин. Нет у него сейчас такой силы, нет у него никакого влияния. Ну а вводить все силы, оккупировать Беларусь и там всех подчинять он сейчас не может", – объяснил он.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, переговоры, Алеся Бацман, Касым-Жомарт Токаев, невеста
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