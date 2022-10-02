Гудков: ОДКБ умер. Отправьте из Украины веночки, цветочки, траурные ленточки. Будут хорошие похороны

Журналистка спросила политика, попытается ли Россия привлечь страны – члены ОДКБ к войне в Украине.

"Нет. ОДКБ умер. Отправьте из Украины веночки, цветочки, траурные ленточки. И это будут хорошие, так сказать, похороны. Потому что его давно надо было похоронить – ОДКБ. ОДКБ помер. Беларусь аннексирована де-факто, Казахстан повернулся к Путину этим самым местом: не очень для него приятным", – ответил Гудков.

Он считает, что Армения, которая также является членом этой организации, "не будет увязываться с Россией" после визита в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Я очень даже хочу, чтобы американцы, понимая важность отторжения – нет, неправильно сказал: не "отторжения", а "важность перехода Армении в цивилизованное сообщество демократических стран", – все-таки помогли Армении обрести гарантии безопасности и территориальной целостности. Ну, НАТО и Соединенные Штаты Америки. Поэтому ОДКБ умер. Все: отправляйте ленты, цветы и траурные надписи. [...] Примерно такого содержания: "Искренне рад и сожалею, что не раньше", – отметил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube