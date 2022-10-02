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Гудков: ОДКБ умер. Отправьте из Украины веночки, цветочки, траурные ленточки. Будут хорошие похороны

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Гудков связал ситуацию в ОДКБ с приездом Пелоси
Гудков связал ситуацию в ОДКБ с приездом Пелоси
Фото: EPA

У Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит Россия, нет перспектив, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Журналистка спросила политика, попытается ли Россия привлечь страны – члены ОДКБ к войне в Украине.

"Нет. ОДКБ умер. Отправьте из Украины веночки, цветочки, траурные ленточки. И это будут хорошие, так сказать, похороны. Потому что его давно надо было похоронить – ОДКБ. ОДКБ помер. Беларусь аннексирована де-факто, Казахстан повернулся к Путину этим самым местом: не очень для него приятным", – ответил Гудков.

Он считает, что Армения, которая также является членом этой организации, "не будет увязываться с Россией" после визита в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Я очень даже хочу, чтобы американцы, понимая важность отторжения – нет, неправильно сказал: не "отторжения", а "важность перехода Армении в цивилизованное сообщество демократических стран", – все-таки помогли Армении обрести гарантии безопасности и территориальной целостности. Ну, НАТО и Соединенные Штаты Америки. Поэтому ОДКБ умер. Все: отправляйте ленты, цветы и траурные надписи. [...] Примерно такого содержания: "Искренне рад и сожалею, что не раньше", – отметил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Армения отказалась от участия в учениях стран ОДКБ, которые проходят с 26 сентября по 8 октября в Казахстане.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, НАТО, Беларусь, Казахстан, Армения, Алеся Бацман, Геннадий Гудков, ОДКБ, Нэнси Пелоси
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