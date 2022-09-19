На митинге в Ереване граждане Армении требовали выхода страны из ОДКБ

Митинг проходил в центре города Скриншот: Новости В Кратце / YouTube

Журналисты отмечают, что в ответ на просьбу Армении помочь в ее конфликте с Азербайджаном военный блок ОДКБ направил мониторинговую группу.

"Новости-Армения" написали, что митинг в центре Еревана был организован Европейской партией и Национальным демократическим полюсом.

Участники митинга призывали "к выходу из ОДКБ и начале переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности".

На одном из плакатов, которые держали протестующие, было написано: "ОДКБ ПНХ".

Недовольство происходящим проявляли и представители властей Армении. В частности, спикер парламента страны Ален Симонян заявил 16 сентября, что армянскому народу будет непросто объяснить, почему ОДКБ, в которой состоит Армения, "не предпринимает предусмотренных мер".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.