ГОРДОН
 
 
МИР

На митинге в Ереване граждане Армении требовали выхода страны из ОДКБ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Митинг проходил в центре города
Митинг проходил в центре города
Скриншот: Новости В Кратце / YouTube

18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщило "Радио Азатутюн".

Журналисты отмечают, что в ответ на просьбу Армении помочь в ее конфликте с Азербайджаном военный блок ОДКБ направил мониторинговую группу.

"Новости-Армения" написали, что митинг в центре Еревана был организован Европейской партией и Национальным демократическим полюсом.

Участники митинга призывали "к выходу из ОДКБ и начале переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности".

На одном из плакатов, которые держали протестующие, было написано: "ОДКБ ПНХ".

Недовольство происходящим проявляли и представители властей Армении. В частности, спикер парламента страны Ален Симонян заявил 16 сентября, что армянскому народу будет непросто объяснить, почему ОДКБ, в которой состоит Армения, "не предпринимает предусмотренных мер".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.

Контекст:

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены". Однако боевые действия продолжились.

В ОДКБ решили направить в район конфликта миссию по оценке ситуации.

По состоянию на 16 сентября было известно о 212 жертвах обострения конфликта: 135 армянских военнослужащих и 77 азербайджанских.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: протесты, Армения, митинг, ОДКБ, власти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (252568)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (233973)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157867)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (135682)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (104175)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (49325)
7
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (36090)
8
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (34357)
 
 
 
 