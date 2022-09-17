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Пелоси прилетела в Ереван. Спикер Палаты представителей стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению

Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, отметила Пелоси перед поездкой
Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, отметила Пелоси перед поездкой
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 17 сентября прибыла в Ереван. Об этом сообщило News.am.

В ходе визита в Армению 17–19 сентября Пелоси, в частности, встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

В состав делегации вошли глава комитета Палаты представителей США по энергетике и коммерческим вопросам Фрэнк Паллоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер (все имеют армянские корни).

Пелоси стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению с момента обретения страной независимости, отмечается на сайте спикера Палаты представителей.

"Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному Кавказу", – подчеркнула Пелоси перед поездкой.

Она добавила, что в 2019 году Конгресс США, а в 2021 году президент Джо Байден признали геноцид армян.

"Моральный долг всех – никогда не забывать [это] обязательство, которое приобрело особую актуальность, поскольку зверства совершаются по всему миру, в том числе со стороны России против Украины", – указала Пелоси.

Ожидается, что визит Пелоси продемонстрирует поддержку Соединенными Штатами Армении на фоне ее конфликта с Азербайджаном, написало Politico.

В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты Китая, который считает его своей провинцией. После визита Пекин объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай приостановил диалог военных командующих США и КНР.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Кавказ, Армения, Конгресс США, Ереван, независимость, парламент, геноцид армян, визит, Палата представителей, Нэнси Пелоси, Никол Пашинян, спикер
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