Пелоси прилетела в Ереван. Спикер Палаты представителей стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению

Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, отметила Пелоси перед поездкой Фото: EPA

В ходе визита в Армению 17–19 сентября Пелоси, в частности, встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

В состав делегации вошли глава комитета Палаты представителей США по энергетике и коммерческим вопросам Фрэнк Паллоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер (все имеют армянские корни).

Пелоси стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению с момента обретения страной независимости, отмечается на сайте спикера Палаты представителей.

"Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному Кавказу", – подчеркнула Пелоси перед поездкой.

Она добавила, что в 2019 году Конгресс США, а в 2021 году президент Джо Байден признали геноцид армян.

"Моральный долг всех – никогда не забывать [это] обязательство, которое приобрело особую актуальность, поскольку зверства совершаются по всему миру, в том числе со стороны России против Украины", – указала Пелоси.

Ожидается, что визит Пелоси продемонстрирует поддержку Соединенными Штатами Армении на фоне ее конфликта с Азербайджаном, написало Politico.

В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты Китая, который считает его своей провинцией. После визита Пекин объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай приостановил диалог военных командующих США и КНР.