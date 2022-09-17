Пелоси прилетела в Ереван. Спикер Палаты представителей стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению

В ходе визита в Армению 17–19 сентября Пелоси, в частности, встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.
В состав делегации вошли глава комитета Палаты представителей США по энергетике и коммерческим вопросам Фрэнк Паллоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер (все имеют армянские корни).
Пелоси стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению с момента обретения страной независимости, отмечается на сайте спикера Палаты представителей.
"Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному Кавказу", – подчеркнула Пелоси перед поездкой.
Она добавила, что в 2019 году Конгресс США, а в 2021 году президент Джо Байден признали геноцид армян.
"Моральный долг всех – никогда не забывать [это] обязательство, которое приобрело особую актуальность, поскольку зверства совершаются по всему миру, в том числе со стороны России против Украины", – указала Пелоси.
Ожидается, что визит Пелоси продемонстрирует поддержку Соединенными Штатами Армении на фоне ее конфликта с Азербайджаном, написало Politico.
В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты Китая, который считает его своей провинцией. После визита Пекин объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай приостановил диалог военных командующих США и КНР.
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.
Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.
В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.