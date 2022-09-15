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Пелоси в ближайшие выходные отправится в Армению на фоне ее конфликта с Азербайджаном – СМИ

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Пелоси (на фото) будет сопровождать конгрессвумен Спейер, которая имеет армянские корни, написало Politico
Пелоси (на фото) будет сопровождать конгрессвумен Спейер, которая имеет армянские корни, написало Politico
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ближайшие выходные планирует посетить Армению и встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном на фоне военной эскалации ситуации между Ереваном и Баку.

Об этом 15 сентября написало Politico со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Пелоси будет сопровождать конгрессвумен от Демократической партии США Джеки Спейер, которая имеет армянские корни.

Ожидается, что визит Пелоси продемонстрирует поддержку Соединенными Штатами Армении в конфликте против Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 13 сентября после телефонных разговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал стороны к прекращению боевых действий, сообщается на сайте Госдепартамента.

В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты Китая, который считает его своей провинцией. После визита Пекин объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай приостанавил диалог военных командующих США и КНР.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что, благодаря участию международного сообщества, удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.

Теги: СМИ, США, Армения, Азербайджан, Конгресс США, Ереван, Энтони Блинкен, обстрелы, конфликт, визит, Палата представителей, Нэнси Пелоси, спикер
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