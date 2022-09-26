Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане – минобороны

Об этом сообщили в минобороны Армении в ответ на запрос издания Infocom.

Решение было принято, "принимая во внимание сложившуюся в результате осуществленной Азербайджаном агрессии ситуацию на армяно-азербайджанской границе", отметили в оборонном ведомстве.

Учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022" в Жамбылской и Алматинской областях 22 сентября анонсировало министерство обороны Казахстана.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

Накануне, 17 сентября Ереван посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее визит продемонстрирует поддержку Соединенными Штатами Армении на фоне ее конфликта с Азербайджаном, отмечало Politico.