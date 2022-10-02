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Гудков: Я уехал из России за час до ареста

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Геннадий Гудков (на фото слева) отметил, что уехать его просил сын Дмитрий (на фото справа)
Геннадий Гудков (на фото слева) отметил, что уехать его просил сын Дмитрий (на фото справа)
Фото: EPA

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков, который проживает в одной из стран Европы, рассказал, как в 2019 году уезжал из России.

"Имел неосторожность пойти кандидатом в депутаты в Мосгордуму. Всех посадили. Никого не пустили – всех посадили. Но я уехал за час до ареста. Благодаря старшему сыну [Дмитрию], который почувствовал это и говорит: "Ты в 7.00 уезжаешь". В 8.00 за мной уже пришли, а меня уже нет. Отделался легким испугом", – объяснил полковник.

Он подчеркнул, что главную роль сыграли не "старая школа, опыт и талант", а его сын.

"Вот у него интуиция политическая не подвела. Он понял, что двоих Гудковых готовятся арестовать. Он говорит: "Слушай, кто-то один должен быть на свободе. Я помоложе. Ты давай уезжай. Ты мне будешь помогать". Он осознанно совершенно пошел в тюрьму. Но попросил, чтобы я этого не повторял подвига", – подчеркнул Геннадий Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Геннадий Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от "Народной партии", затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата. 

Сейчас Гудков живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021 году против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.

Дмитрий Гудков покинул Россию летом 2021 года, выехав в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, тюрьма, арест, Алеся Бацман, политика, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков
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