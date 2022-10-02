Гудков: Я уехал из России за час до ареста

"Имел неосторожность пойти кандидатом в депутаты в Мосгордуму. Всех посадили. Никого не пустили – всех посадили. Но я уехал за час до ареста. Благодаря старшему сыну [Дмитрию], который почувствовал это и говорит: "Ты в 7.00 уезжаешь". В 8.00 за мной уже пришли, а меня уже нет. Отделался легким испугом", – объяснил полковник.
Он подчеркнул, что главную роль сыграли не "старая школа, опыт и талант", а его сын.
"Вот у него интуиция политическая не подвела. Он понял, что двоих Гудковых готовятся арестовать. Он говорит: "Слушай, кто-то один должен быть на свободе. Я помоложе. Ты давай уезжай. Ты мне будешь помогать". Он осознанно совершенно пошел в тюрьму. Но попросил, чтобы я этого не повторял подвига", – подчеркнул Геннадий Гудков.
Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью
Геннадий Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от "Народной партии", затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата.
Сейчас Гудков живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021 году против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.
Дмитрий Гудков покинул Россию летом 2021 года, выехав в Украину.