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В армию РФ прибыли более 200 тыс. мобилизованных россиян – Шойгу

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Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах, отметил Шойгу
Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах, отметил Шойгу
Фото: Минобороны России / Telegram

В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек. Об этом 4 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его цитирует Telegram-канал российского минобороны.

"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", – сказал Шойгу.

По словам Шойгу, в районы боевых действий мобилизованные россияне "должны направляться после подготовки и боевого слаживания".

"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины. – ГОРДОН)", – приказал Шойгу, пишет Telegram-канал минобороны России.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Теги: Россия, Сергей Шойгу, мобилизация, полигон, война России против Украины, минобороны РФ, войска, российские оккупанты
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