В России мобилизованным не хватает спальных мест и формы

В разведке рассказали, что на территории танкового инженерного института в Омске планировалось разместить 6000 мобилизованных. К 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 человек, при этом к 1 октября ожидалось еще 2000 мобилизованных.

"Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питания. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до -6 ˚С. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении ГУР.

По этой причине новоприбывших отправляют в Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. Кроме того, большинство мобилизованных не получили военной формы, так как им ее не хватило.