В России мобилизованным не хватает спальных мест и формы

В разведке рассказали, что на территории танкового инженерного института в Омске планировалось разместить 6000 мобилизованных. К 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 человек, при этом к 1 октября ожидалось еще 2000 мобилизованных.
"Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питания. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до -6 ˚С. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении ГУР.
По этой причине новоприбывших отправляют в Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. Кроме того, большинство мобилизованных не получили военной формы, так как им ее не хватило.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Также российские СМИ сообщали, что мобилизуют людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.