Кадыров пообещал отправить на войну в Украину троих своих малолетних сыновей: Будут находиться на самых сложных участках

"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет", – заявил глава Чечни.

Кадыров, по его словам, всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их "защите семьи, народа, Отечества".

"Хочешь мира – готовься к войне! Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО (специальная военная операция, официальное российское название развязанной РФ войны в Украине. – "ГОРДОН"). И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", – утверждает он.

Скриншот: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни назвал "пустословами" людей, которые утверждали, что его близкие не принимают участия в СВО.

"Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие "воины", сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте выдвигайтесь в Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!" – пригрозил Кадыров, показав видео с тренировками своих сыновей.