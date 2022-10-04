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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кадыров пообещал отправить на войну в Украину троих своих малолетних сыновей: Будут находиться на самых сложных участках

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Кадыров утверждает, что его сыновья поедут воевать в Украину
Кадыров утверждает, что его сыновья поедут воевать в Украину
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров 3 октября в Telegram заявил, что его несовершеннолетние сыновья проходят военную подготовку и наравне со взрослыми готовы воевать в ходе "спецоперации" на территории Украины.

"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет", – заявил глава Чечни.

Кадыров, по его словам, всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их "защите семьи, народа, Отечества".

"Хочешь мира – готовься к войне! Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО (специальная военная операция, официальное российское название развязанной РФ войны в Украине. – "ГОРДОН"). И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", – утверждает он.

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Скриншот: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни назвал "пустословами" людей, которые утверждали, что его близкие не принимают участия в СВО.

"Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие "воины", сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте выдвигайтесь в Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!" – пригрозил Кадыров, показав видео с тренировками своих сыновей.

Контекст:

Кадыров руководит Чечней с 2007 года, является ярым сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

26 августа 2022 года в СБУ сообщили, что Кадырова уведомили о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.

Кадыров 15 сентября призвал другие регионы РФ "не ждать объявления Кремлем военного положения" и провести "самомобилизацию". По его мнению, каждый субъект федерации может собрать минимум по тысяче добровольцев, а обучение и снаряжение руководители регионов должны обеспечить за свой счет. В этот же день США ввели против главы Чечни и его семьи новые санкции.

23 сентября, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября официальной частичной мобилизации в стране, Кадыров сообщил, что за время войны Чечня "перевыполнила спущенный план" на 254%, поэтому мобилизация в республике проводиться не будет. Он заявил, что в боевых действиях в Украине приняли участие в общей сложности 20 тыс. жителей региона.

Теги: Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Кремль, оккупация, мобилизация, вторжение, дети, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, спецоперация, российские оккупанты
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