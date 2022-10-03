Заявления Кадырова и Пригожина публично подорвали авторитет Путина – Институт изучения войны

"Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – говорится в отчете.
Как подчеркивают аналитики, федеральные СМИ России в значительной степени выражали надежду на то, что недавно мобилизованные люди и переброшенные подкрепления смогут либо удержать оборону Лимана, либо провести контратаки в ближайшем будущем. Однако заявления Кадырова и Пригожина побудили участников пропагандистских ток-шоу добавить критики в адрес высшего военного командования.
В Институте отмечают, что кремлевским пропагандистам даже пришлось сорвать выступление бывшего заместителя командующего Южного военного округа России Андрея Гурулева, когда он в прямом эфире начал обвинять высшее военное командование в поражении в Лимане.
"Заявления Кадырова и Пригожина, вероятно, публично подорвало лидерство Путина. Кадыров специально нацелился на командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина и обвинил начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии неудач Лапина в Лимане", – обратили внимание в ISW.
При этом аналитики подчеркивают, что Путин публично выразил свое доверие Лапину, когда 24 июня минобороны России объявило о победе Лапина под Лисичанском. Кроме того, западные военные чиновники также сообщили, что Путин принимал оперативные военные решения в Украине и управлял своим военным командованием на микроуровне.
"Таким образом, Путин, вероятно, несет ответственность за решения не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать – факты, которые, вероятно, известны, по крайней мере, ряду людей в его ближайшем окружении. Таким образом, прямая атака Кадырова на Лапина является косвенной атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет", – подытожили эксперты.
Кадыров 1 октября в своем Telegram раскритиковал руководство РФ из-за поражения в Лимане. В провале он обвинил Лапина, назвав того бездарем и заявив, что его покрывают в Генштабе РФ. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал он.
Критику Кадырова поддержал и Пригожин. "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".