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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявления Кадырова и Пригожина публично подорвали авторитет Путина – Институт изучения войны

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Пригожин и Кадыров после поражения РФ в Лимане выступили с критикой военного руководства страны
Пригожин и Кадыров после поражения РФ в Лимане выступили с критикой военного руководства страны
Фото: EPA

После провала российских оккупантов в Лимане Донецкой области глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ. Это непреднамеренно подорвало авторитет президента России Владимира Путина, заявили эксперты американского Института изучения войны.

"Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – говорится в отчете.

Как подчеркивают аналитики, федеральные СМИ России в значительной степени выражали надежду на то, что недавно мобилизованные люди и переброшенные подкрепления смогут либо удержать оборону Лимана, либо провести контратаки в ближайшем будущем. Однако заявления Кадырова и Пригожина побудили участников пропагандистских ток-шоу добавить критики в адрес высшего военного командования.

В Институте отмечают, что кремлевским пропагандистам даже пришлось сорвать выступление бывшего заместителя командующего Южного военного округа России Андрея Гурулева, когда он в прямом эфире начал обвинять высшее военное командование в поражении в Лимане.

"Заявления Кадырова и Пригожина, вероятно, публично подорвало лидерство Путина. Кадыров специально нацелился на командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина и обвинил начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии неудач Лапина в Лимане", – обратили внимание в ISW.

При этом аналитики подчеркивают, что Путин публично выразил свое доверие Лапину, когда 24 июня минобороны России объявило о победе Лапина под Лисичанском. Кроме того, западные военные чиновники также сообщили, что Путин принимал оперативные военные решения в Украине и управлял своим военным командованием на микроуровне.

"Таким образом, Путин, вероятно, несет ответственность за решения не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать – факты, которые, вероятно, известны, по крайней мере, ряду людей в его ближайшем окружении. Таким образом, прямая атака Кадырова на Лапина является косвенной атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет", – подытожили эксперты.

Контекст:

Кадыров 1 октября в своем Telegram раскритиковал руководство РФ из-за поражения в Лимане. В провале он обвинил Лапина, назвав того бездарем и заявив, что его покрывают в Генштабе РФ. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал он.

Критику Кадырова поддержал и Пригожин. "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".

Теги: Владимир Путин, Рамзан Кадыров, война, Лиман, война России против Украины, Евгений Пригожин, ISW
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