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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле прокомментировали официальный отказ Украины от переговоров с Россией

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Песков утверждает, что Россия с самого начала вторжения выступала за переговоры
Песков утверждает, что Россия с самого начала вторжения выступала за переговоры
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы выступает за переговоры с Украиной и будет ожидать изменения позиции украинского руководства. Об этом сообщает 4 октября российское информационное агентство РБК.

По словам Пескова, Россия якобы "с самого начала спецоперации" выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий "обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами".

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", – сказал пресс-секретарь.

Путин 30 сентября во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СНБО, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация
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