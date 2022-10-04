В Кремле прокомментировали официальный отказ Украины от переговоров с Россией

Песков утверждает, что Россия с самого начала вторжения выступала за переговоры Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, Россия якобы "с самого начала спецоперации" выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий "обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами".

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", – сказал пресс-секретарь.

Путин 30 сентября во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".