Скандал с Маском, ВСУ поздравят Путина с юбилеем, Кадыров против российских генералов. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Бацман и Гордон говорили об:

угрозах применения Россией ядерного оружия;

контрнаступлении украинской армии и освобождении всех захваченных украинских территорий, в том числе Донбасса и Крыма;

скандальном твите американского миллиардера Илона Маска о "мирном договоре" между Украиной и Россией;

отношении кремлевской элиты к президенту РФ Владимиру Путину;

критике действий российского военного руководства со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с частной военной компанией "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина;

"лживом подонке" Александре Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси;

освобожденных из плена командирах полка "Азов" и присуждении им званий Героя Украины;

победе Украины в войне и о том, какой Украина будет после победы.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.