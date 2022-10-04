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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Скандал с Маском, ВСУ поздравят Путина с юбилеем, Кадыров против российских генералов. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Бацман и Гордон говорили об:

  • угрозах применения Россией ядерного оружия;
  • контрнаступлении украинской армии и освобождении всех захваченных украинских территорий, в том числе Донбасса и Крыма;
  • скандальном твите американского миллиардера Илона Маска о "мирном договоре" между Украиной и Россией;
  • отношении кремлевской элиты к президенту РФ Владимиру Путину;
  • критике действий российского военного руководства со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с частной военной компанией "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина; 
  • "лживом подонке" Александре Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси;
  • освобожденных из плена командирах полка "Азов" и присуждении им званий Героя Украины;
  • победе Украины в войне и о том, какой Украина будет после победы. 

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Рамзан Кадыров, Алеся Бацман, война России против Украины, Евгений Пригожин
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