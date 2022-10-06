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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Совершенно не исключаю, что до холодов четыре новоприобретенных "российских" региона останутся в подчинении Путина только на бумаге

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Латынина считает, что при благоприятном варианте развития событий Украина сможет фактически деоккупировать захваченные Россией территории до зимы
Латынина считает, что при благоприятном варианте развития событий Украина сможет фактически деоккупировать захваченные Россией территории до зимы
Фото: Юлия Латынина / Facebook

Российская журналистка Юлия Латынина прогнозирует три сценария окончания войны между Украиной и Россией. Самый оптимистичный для Украины вариант – идеальное контрнаступление, которое позволит к зиме деоккупировать всю захваченную Россией территорию. Такое мнение она высказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Латынина уточнила, что на самом деле "правильный" ответ никто не знает, потому что война – "это такая штука, которая всегда кончается неожиданностью для одной из сторон". Свой прогноз она назвала "безумной смесью догадок, намеков, мнений военных экспертов, ее собственного мнения и женской интуиции". 

"В идеале я совершенно не исключаю варианта, что сейчас фронт будет стремительно ломаться. Гипероптимистичный вариант, скажем так... Женская интуиция говорит мне, как будут стрелять HIMARS. Cуществует вариант (он не очень вероятен, но вполне себе вариант): если фронт сейчас начнет сыпаться быстро, как в июне 41-го... Потому что мы видим раз за разом и Харьков (быструю и успешную деоккупацию Харьковской области. – "ГОРДОН"), и Лиман [Харьковской области]), – отметила журналистка.

При оптимистичном сценарии украинские части просто обходят российские гарнизоны, а те если не разбегаются, то оказываются в окружении, предположила Латынина.

"Я не думаю, что наполнение этих гарнизонов чистым пушечным мясом, которое не умеет стрелять, сыграет какую-то роль. Мы увидим еще один котел возле Каховского водохранилища по направлению к Бериславу [Херсонской области]. Мы увидим быстрый удар по Мелитополю [Запорожской области] или где-нибудь в районе Запорожья", – добавила она.

Дальше при этом сценарии, моделирует ситуацию журналистка, "мы увидим украинскую армию в Донецке и в Луганске".

"Крым – вопрос. Он очень хорошо защищен, как я понимаю. Поэтому это может быть вопрос некоторого времени. Я совершенно не исключаю, что до наступления холодов эти четыре "новоприобретенных" российских региона останутся в подчинении Путина только на бумаге", – заявила она.

Латынина указала, что у этого варианта "самая уязвимая вещь" – это скорость украинского наступления, потому что Украине для реализации этого варианта не хватает прежде всего бронетехники.

"Под Херсоном наступают трофейные Т-72, как я понимаю. И хорошо наступают. Как раз их перекинули с изюмского направления, где их побросали в большом количестве [россияне]", – рассказала она.

Журналистка замечает, что Россия явно обогнала Америку по поставкам бронетехники на украинский фронт – что было не сложно, потому что Америка до сих пор не поставила ВСУ ни одного танка.

"Без бронетехники наступать достаточно сложно в современной войне, пешочком. Тем не менее Украина и с этим справлялась. Но это слабое место", – предупредила журналистка.

Во втором сценарии, предложенном Латыниной, Украина будет продолжать действовать по прежнему сценарию – то есть беречь свою живую силу и сначала перемалывать укрепления оккупантов, пока они не сбегут, и потом наступать. Под Херсоном такой процесс, прогнозирует она, затянется до весны.

А к весне у президента РФ Владимира Путина, полагает журналистка, может появиться более многочисленная и "более профессиональная" армия. Латынина указывает, что часть российских мобилизованных, которой повезет не умереть на поле боя, быстро приобретет опыт (так как на войне "лучше доходит", чем на полигонах) и перестанет быть "пушечным мясом". Тогда война будет затягиваться, полагает журналистка, оставляя для этого сценария открытый финал.

Третий вариант, озвученный журналисткой, – когда Путин "поймет, что ему кирдык", то "распакует ядерный "Искандер" и нанесет один или несколько ядерных ударов по Украине. В ответ из Средиземного моря с кораблей американского флота прилетит 2 тыс. крылатых ракет, и российская "армия вторжения" в Украине прекратит свое существование.

Путин после этого, прогнозирует Латынина, "встанет на колени перед НАТО". Но российская пропаганда найдет, как убедить россиян, что Путин победил бы, если бы не НАТО, и этот пропагандистский трюк президента РФ устроит.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 октября обратил внимание российского руководства, что ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ. Поэтому, считает Подоляк, в Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы" России.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай официально заявил о начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов. В Херсонской области ВСУ также продвигаются на юг, деоккупируя по несколько населенных пунктов в день.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября. 

Руководство Украины считает целью ВСУ в войне с Россией полную деоккупацию украинских территорий, в том числе захваченных Россией в 2014–2015 годах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Кремль, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, мобилизация, аннексия, Юлия Латынина, армия РФ, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, Михаил Подоляк, российские оккупанты, HIMARS, деоккупация, контрнаступление
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