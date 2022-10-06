Латынина: Совершенно не исключаю, что до холодов четыре новоприобретенных "российских" региона останутся в подчинении Путина только на бумаге

Латынина уточнила, что на самом деле "правильный" ответ никто не знает, потому что война – "это такая штука, которая всегда кончается неожиданностью для одной из сторон". Свой прогноз она назвала "безумной смесью догадок, намеков, мнений военных экспертов, ее собственного мнения и женской интуиции".

"В идеале я совершенно не исключаю варианта, что сейчас фронт будет стремительно ломаться. Гипероптимистичный вариант, скажем так... Женская интуиция говорит мне, как будут стрелять HIMARS. Cуществует вариант (он не очень вероятен, но вполне себе вариант): если фронт сейчас начнет сыпаться быстро, как в июне 41-го... Потому что мы видим раз за разом и Харьков (быструю и успешную деоккупацию Харьковской области. – "ГОРДОН"), и Лиман [Харьковской области]), – отметила журналистка.

При оптимистичном сценарии украинские части просто обходят российские гарнизоны, а те если не разбегаются, то оказываются в окружении, предположила Латынина.

"Я не думаю, что наполнение этих гарнизонов чистым пушечным мясом, которое не умеет стрелять, сыграет какую-то роль. Мы увидим еще один котел возле Каховского водохранилища по направлению к Бериславу [Херсонской области]. Мы увидим быстрый удар по Мелитополю [Запорожской области] или где-нибудь в районе Запорожья", – добавила она.

Дальше при этом сценарии, моделирует ситуацию журналистка, "мы увидим украинскую армию в Донецке и в Луганске".

"Крым – вопрос. Он очень хорошо защищен, как я понимаю. Поэтому это может быть вопрос некоторого времени. Я совершенно не исключаю, что до наступления холодов эти четыре "новоприобретенных" российских региона останутся в подчинении Путина только на бумаге", – заявила она.

Латынина указала, что у этого варианта "самая уязвимая вещь" – это скорость украинского наступления, потому что Украине для реализации этого варианта не хватает прежде всего бронетехники.

"Под Херсоном наступают трофейные Т-72, как я понимаю. И хорошо наступают. Как раз их перекинули с изюмского направления, где их побросали в большом количестве [россияне]", – рассказала она.

Журналистка замечает, что Россия явно обогнала Америку по поставкам бронетехники на украинский фронт – что было не сложно, потому что Америка до сих пор не поставила ВСУ ни одного танка.

"Без бронетехники наступать достаточно сложно в современной войне, пешочком. Тем не менее Украина и с этим справлялась. Но это слабое место", – предупредила журналистка.

Во втором сценарии, предложенном Латыниной, Украина будет продолжать действовать по прежнему сценарию – то есть беречь свою живую силу и сначала перемалывать укрепления оккупантов, пока они не сбегут, и потом наступать. Под Херсоном такой процесс, прогнозирует она, затянется до весны.

А к весне у президента РФ Владимира Путина, полагает журналистка, может появиться более многочисленная и "более профессиональная" армия. Латынина указывает, что часть российских мобилизованных, которой повезет не умереть на поле боя, быстро приобретет опыт (так как на войне "лучше доходит", чем на полигонах) и перестанет быть "пушечным мясом". Тогда война будет затягиваться, полагает журналистка, оставляя для этого сценария открытый финал.

Третий вариант, озвученный журналисткой, – когда Путин "поймет, что ему кирдык", то "распакует ядерный "Искандер" и нанесет один или несколько ядерных ударов по Украине. В ответ из Средиземного моря с кораблей американского флота прилетит 2 тыс. крылатых ракет, и российская "армия вторжения" в Украине прекратит свое существование.

Путин после этого, прогнозирует Латынина, "встанет на колени перед НАТО". Но российская пропаганда найдет, как убедить россиян, что Путин победил бы, если бы не НАТО, и этот пропагандистский трюк президента РФ устроит.

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