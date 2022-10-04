Зеленский признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины

Этим указом Зеленский признал ничтожными, то есть такими, которые не влекут никаких юридических последствий указы президента России Владимира Путина:
Зеленский подписал указ о ничтожности документов с подписью главы Кремля в соответствии с Конституцией Украины и согласно договору о государственной границе между Украиной и Россией. Последний был подписан в 2003 году и, согласно Венской конвенции, не может быть прекращен "даже в результате коренного изменения обстоятельств", подчеркивается в указе.
"Территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию", – говорится в документе.
Указы Путина признаны ничтожными в том числе с целью обеспечения государственного суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией и законами Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)