Северная Корея единственная из стран признала "референдумы" российских оккупантов в Украине

Генеральный директор Департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су заявил, что псевдореферендумы в Донецкой, Луганской областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей были организованы "в соответствии с Уставом ООН".
"Мы с уважением относимся к волеизъявлению жителей, стремившихся к интеграции в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства о включении вышеуказанных регионов в состав России", – говорится в заявлении.
Представитель МИД КНДР также обвинил США во "вмешательстве во внутренние дела независимых стран". Он заявил, что США развязали "агрессивные войны против суверенных государств", в числе которых названы Афганистан, Ирак и бывшая Югославия.
"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства", – заявили в МИД Северной Кореи.
КНДР стала единственной страной (кроме РФ), которая поддержала фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.