Северная Корея единственная из стран признала "референдумы" российских оккупантов в Украине

Генеральный директор Департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су заявил, что псевдореферендумы в Донецкой, Луганской областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей были организованы "в соответствии с Уставом ООН".

"Мы с уважением относимся к волеизъявлению жителей, стремившихся к интеграции в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства о включении вышеуказанных регионов в состав России", – говорится в заявлении.

Представитель МИД КНДР также обвинил США во "вмешательстве во внутренние дела независимых стран". Он заявил, что США развязали "агрессивные войны против суверенных государств", в числе которых названы Афганистан, Ирак и бывшая Югославия.

"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства", – заявили в МИД Северной Кореи.

КНДР стала единственной страной (кроме РФ), которая поддержала фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины.