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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Северная Корея единственная из стран признала "референдумы" российских оккупантов в Украине

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"Референдумы", устроенные Россией, признала только КНДР
"Референдумы", устроенные Россией, признала только КНДР
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Северной Кореи поддержало псевдореферендумы, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины 23–27 сентября. Об этом сообщило Центральное агентство новостей Кореи 4 октября.

Генеральный директор Департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су заявил, что псевдореферендумы в Донецкой, Луганской областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей были организованы "в соответствии с Уставом ООН".

"Мы с уважением относимся к волеизъявлению жителей, стремившихся к интеграции в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства о включении вышеуказанных регионов в состав России", – говорится в заявлении.

Представитель МИД КНДР также обвинил США во "вмешательстве во внутренние дела независимых стран". Он заявил, что США развязали "агрессивные войны против суверенных государств", в числе которых названы Афганистан, Ирак и бывшая Югославия.

"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства", – заявили в МИД Северной Кореи.

КНДР стала единственной страной (кроме РФ), которая поддержала фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, КНДР, референдум, Северная Корея, аннексия, российская агрессия, война России против Украины
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