"Продолжим советоваться с населением". В Кремле не знают, в каких границах "присоединили" оккупированные регионы Украины

Песков заявил, что на "присоединенных" территориях не планируется проведение новых "референдумов" Фото: ЕРА

По его словам, "частично уже прояснение наступило", что так называемые "ЛНР" и "ДНР" – границы 2014 года", а по поводу границ Херсонской и Запорожской областей "мы продолжим советоваться с населением этих областей".

Спикер Кремля добавил, что на "присоединенных" территориях не планируется проведение новых "референдумов".

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