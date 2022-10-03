"Продолжим советоваться с населением". В Кремле не знают, в каких границах "присоединили" оккупированные регионы Украины

По его словам, "частично уже прояснение наступило", что так называемые "ЛНР" и "ДНР" – границы 2014 года", а по поводу границ Херсонской и Запорожской областей "мы продолжим советоваться с населением этих областей".
Спикер Кремля добавил, что на "присоединенных" территориях не планируется проведение новых "референдумов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, Турция, заявили о непризнании их. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля). 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" оккупированных территорий в состав РФ.
В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.