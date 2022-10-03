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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Продолжим советоваться с населением". В Кремле не знают, в каких границах "присоединили" оккупированные регионы Украины

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Песков заявил, что на "присоединенных" территориях не планируется проведение новых "референдумов"
Песков заявил, что на "присоединенных" территориях не планируется проведение новых "референдумов"
Фото: ЕРА

Российские власти до сих пор не определились с тем, в каких границах "присоединили" к РФ оккупированные регионы Украины. Об этом свидетельствует заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, опубликованное 3 октября ТАСС.

По его словам, "частично уже прояснение наступило", что так называемые "ЛНР" и "ДНР" – границы 2014 года", а по поводу границ Херсонской и Запорожской областей "мы продолжим советоваться с населением этих областей".

Спикер Кремля добавил, что на "присоединенных" территориях не планируется проведение новых "референдумов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраильТурция, заявили о  непризнании их. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля). 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" оккупированных территорий в состав РФ.

В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.

Теги: Россия, Украина, референдум, Кремль, Дмитрий Песков, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, ДНР, война России против Украины, ЛНР
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