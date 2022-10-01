"Все в мире все понимают". Зеленский приветствовал заявление Гутерриша о нарушении Россией Устава, целей и принципов ООН

"Он прямо сказал, что Россия нарушает цели и принципы ООН, Устав ООН и что псевдореферендумы и попытки аннексии не будут иметь никакой юридической силы, – сказал президент. – Когда на высшем уровне ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. Нет у России права вето, которым можно отменить это понимание в мире".
РФ проиграет борьбу за международное сообщество, добавил Зеленский.
"Мир не даст вернуть времена колониальных завоеваний, преступных аннексий и тотального беспредела вместо международного права", – резюмировал президент Украины.
Гутерриш 29 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке (США) заявил, что любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения, его цитирует сайт ООН.
"Устав ООН четко гласит, что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, – подчеркнул Гутерриш. – Так называемые референдумы прошли в оккупированных областях, где продолжается активный вооруженный конфликт, на территориях, которые находятся под российской оккупацией, вне юридического и конституционного контроля Украины. Они не могут отражать подлинное волеизъявление населения".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, Турция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.