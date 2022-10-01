ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Все в мире все понимают". Зеленский приветствовал заявление Гутерриша о нарушении Россией Устава, целей и принципов ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, отметил Гутерриш
Любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, отметил Гутерриш
Фото: un.org

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 1 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, приветствовал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, осудившего попытку России аннексировать территории Украины.

"Он прямо сказал, что Россия нарушает цели и принципы ООН, Устав ООН и что псевдореферендумы и попытки аннексии не будут иметь никакой юридической силы, – сказал президент. – Когда на высшем уровне ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. Нет у России права вето, которым можно отменить это понимание в мире".

РФ проиграет борьбу за международное сообщество, добавил Зеленский.

"Мир не даст вернуть времена колониальных завоеваний, преступных аннексий и тотального беспредела вместо международного права", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/646610640415444/

Гутерриш 29 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке (США) заявил, что любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения, его цитирует сайт ООН.

"Устав ООН четко гласит, что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, – подчеркнул Гутерриш. – Так называемые референдумы прошли в оккупированных областях, где продолжается активный вооруженный конфликт, на территориях, которые находятся под российской оккупацией, вне юридического и конституционного контроля Украины. Они не могут отражать подлинное волеизъявление населения".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраильТурция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.

Теги: Россия, Украина, ООН, референдум, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, пресс-конференция, суверенитет, Антониу Гутерриш, обращение, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (224649)
2
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (196985)
3
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (51316)
4
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (45825)
5
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (44300)
6
Муж Мозговой показал свое счастье (25808)
7
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом (25331)
8
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками (22890)
 
 
 
 