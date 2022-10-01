"Все в мире все понимают". Зеленский приветствовал заявление Гутерриша о нарушении Россией Устава, целей и принципов ООН

Любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, отметил Гутерриш Фото: un.org

"Он прямо сказал, что Россия нарушает цели и принципы ООН, Устав ООН и что псевдореферендумы и попытки аннексии не будут иметь никакой юридической силы, – сказал президент. – Когда на высшем уровне ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. Нет у России права вето, которым можно отменить это понимание в мире".

РФ проиграет борьбу за международное сообщество, добавил Зеленский.

"Мир не даст вернуть времена колониальных завоеваний, преступных аннексий и тотального беспредела вместо международного права", – резюмировал президент Украины.

Гутерриш 29 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке (США) заявил, что любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения, его цитирует сайт ООН.

"Устав ООН четко гласит, что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, – подчеркнул Гутерриш. – Так называемые референдумы прошли в оккупированных областях, где продолжается активный вооруженный конфликт, на территориях, которые находятся под российской оккупацией, вне юридического и конституционного контроля Украины. Они не могут отражать подлинное волеизъявление населения".