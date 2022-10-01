Из-за вето РФ Совбез ООН не смог принять резолюцию о непризнании аннексии Россией территории Украины

"Против" проголосовал только один член Совбеза ООН Фото: MFA of Ukraine / Twitter

10 членов Совбеза проголосовали "за", один – Россия – "против", еще четыре члена – Бразилия, Индия, Габон и Китай – воздержались.

Голос "против" от постоянного члена Совбеза ООН России был в качестве вето на это решение.

После голосования представитель Албании Албана Даутларри назвала это "еще одним темным днем" для ООН, его Совета Безопасности и для всего мира.

"Снова Россия неправильно воспользовалась уникальной привилегией, которая гарантируется ей Уставом ООН. Своими действиями Россия рвет этот Устав на куски и не дает постоянным участникам поддержать мир и безопасность и следовать международному закону, не блокировать деятельность Совета, когда эта деятельность нужна миру", – заявила она.

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