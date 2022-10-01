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Из-за вето РФ Совбез ООН не смог принять резолюцию о непризнании аннексии Россией территории Украины

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"Против" проголосовал только один член Совбеза ООН
"Против" проголосовал только один член Совбеза ООН
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

30 сентября Совет Безопасности ООН не поддержал предложенную Соединенными Штатами и Албанией резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Трансляцию заседания вело Общественное.

10 членов Совбеза проголосовали "за", один – Россия – "против", еще четыре члена – Бразилия, Индия, Габон и Китай – воздержались.

Голос "против" от постоянного члена Совбеза ООН России был в качестве вето на это решение.

После голосования представитель Албании Албана Даутларри назвала это "еще одним темным днем" для ООН, его Совета Безопасности и для всего мира.

"Снова Россия неправильно воспользовалась уникальной привилегией, которая гарантируется ей Уставом ООН. Своими действиями Россия рвет этот Устав на куски и не дает постоянным участникам поддержать мир и безопасность и следовать международному закону, не блокировать деятельность Совета, когда эта деятельность нужна миру", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраиль, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Индия, Китай, ООН, война, Бразилия, Албания, Совет Безопасности ООН, вето, резолюция, голосование, война России против Украины, Габон, заседание
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