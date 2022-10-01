Из-за вето РФ Совбез ООН не смог принять резолюцию о непризнании аннексии Россией территории Украины

10 членов Совбеза проголосовали "за", один – Россия – "против", еще четыре члена – Бразилия, Индия, Габон и Китай – воздержались.
Голос "против" от постоянного члена Совбеза ООН России был в качестве вето на это решение.
После голосования представитель Албании Албана Даутларри назвала это "еще одним темным днем" для ООН, его Совета Безопасности и для всего мира.
"Снова Россия неправильно воспользовалась уникальной привилегией, которая гарантируется ей Уставом ООН. Своими действиями Россия рвет этот Устав на куски и не дает постоянным участникам поддержать мир и безопасность и следовать международному закону, не блокировать деятельность Совета, когда эта деятельность нужна миру", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.