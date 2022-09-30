МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины

В министерстве отметили, что российскому послу выразили протест по поводу решения президента России Владимира Путина о присоединении временно оккупированных территорий Украины к РФ.
"Такое решение является явным нарушением Устава ООН и других международно-правовых норм. Было отмечено, что Латвия категорически не признает и никогда не признает эту аннексию украинских территорий", – говорится в заявлении.
Кроме этого, в МИД сообщили, что этот шаг России окажет дальнейшее "негативное влияние на двусторонние отношения между Латвией и Россией". Латвия выразила "постоянную и жесткую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, требуя прекращения полномасштабной агрессии России против Украины.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля). 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.