МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины

В министерстве отметили, что российскому послу выразили протест по поводу решения президента России Владимира Путина о присоединении временно оккупированных территорий Украины к РФ.

"Такое решение является явным нарушением Устава ООН и других международно-правовых норм. Было отмечено, что Латвия категорически не признает и никогда не признает эту аннексию украинских территорий", – говорится в заявлении.

Кроме этого, в МИД сообщили, что этот шаг России окажет дальнейшее "негативное влияние на двусторонние отношения между Латвией и Россией". Латвия выразила "постоянную и жесткую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, требуя прекращения полномасштабной агрессии России против Украины.