Латвия инициирует отделение Латвийской православной церкви от РПЦ

Сейчас у Латвийской православной церкви статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Левитс предлагает Сейму признать ее независимой и самостоятельной.
По его словам, Латвийская церковь де-факто была признана автокефальной в 1921 году патриархом Московским Тихоном. Позже, когда Латвию оккупировал СССР, предыдущие решения РПЦ отменили, и Латвийская церковь вошла в РПЦ.
"Когда закон вступит в силу, будет устранено любое влияние или власть Московского патриархата на нашу православную церковь. Отказ от каких-либо связей с Московским патриархатом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности", – заявил Левитс.
Президент отметил, что встретил понимание и одобрение фракций Сейма. Православной церкви о продвижении подготовленного им законопроекта тоже сообщили.
Президент Латвии также добавил, что обсудил предложенный законопроект со всеми госучреждениями, Советом нацбезопасности и комиссиями Сейма по нацбезопасности и по правам человека. Все ведомства признали, что медлить нельзя. Поэтому президент попросил парламент предоставить законопроекту статус срочного.
Общественный вещатель LSM сообщил, что законопроект может быть принят уже на этой неделе.
В Латвийской православной церкви заявили, что прокомментируют ситуацию только после голосования.
Основной религией в Латвии является христианство. По данным министерства юстиции Латвии, в стране больше всего лютеран, на втором месте – католики, на третьем – православные. Прихожан Латвийской православной церкви – около 250 тыс.