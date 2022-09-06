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Латвия инициирует отделение Латвийской православной церкви от РПЦ

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Левитс: Отказ от каких-либо связей с Московским патриархатом является важным вопросом для наших православных верующих
Левитс: Отказ от каких-либо связей с Московским патриархатом является важным вопросом для наших православных верующих
Фото: EPA

Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября подал в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Сейчас у Латвийской православной церкви статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Левитс предлагает Сейму признать ее независимой и самостоятельной.

По его словам, Латвийская церковь де-факто была признана автокефальной в 1921 году патриархом Московским Тихоном. Позже, когда Латвию оккупировал СССР, предыдущие решения РПЦ отменили, и Латвийская церковь вошла в РПЦ.

"Когда закон вступит в силу, будет устранено любое влияние или власть Московского патриархата на нашу православную церковь. Отказ от каких-либо связей с Московским патриархатом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности", – заявил Левитс.

Президент отметил, что встретил понимание и одобрение фракций Сейма. Православной церкви о продвижении подготовленного им законопроекта тоже сообщили.

Президент Латвии также добавил, что обсудил предложенный законопроект со всеми госучреждениями, Советом нацбезопасности и комиссиями Сейма по нацбезопасности и по правам человека. Все ведомства признали, что медлить нельзя. Поэтому президент попросил парламент предоставить законопроекту статус срочного.

Общественный вещатель LSM сообщил, что законопроект может быть принят уже на этой неделе.

В Латвийской православной церкви заявили, что прокомментируют ситуацию только после голосования.

Контекст:

Основной религией в Латвии является христианство. По данным министерства юстиции Латвии, в стране больше всего лютеран, на втором месте – католики, на третьем – православные. Прихожан Латвийской православной церкви – около 250 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, Латвия, религия, церковь, Московский патриархат, Эгилс Левитс
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