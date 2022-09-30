Яценюк: Дутый пафос в Кремле призван скрыть критическое положение россиян на фронте

"Лучший ответ на сегодняшние события в Кремле, шовинистический бред Путина и фейковую аннексию временно оккупированных территорий Украины, – новость от ВСУ об окружении несколькотысячной группировки российских захватчиков в Лимане. Дутый пафос в Кремле призван скрыть критическое положение россиян на фронте", – написал он.
Экс-премьер Украины считает, что "Россия отдаст Украине все аннексированное, заплатит за все разрушенное, получит возмездие за каждую жизнь украинца".
"Сегодняшняя бутафория в Кремле – один из последних банкетов на похоронах путинской империи", – заявил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки, и она находится "на этапе завершения", сообщил 30 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.