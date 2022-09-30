Яценюк: Дутый пафос в Кремле призван скрыть критическое положение россиян на фронте

Яценюк: Бутафория в Кремле – один из последних банкетов на похоронах путинской империи Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Лучший ответ на сегодняшние события в Кремле, шовинистический бред Путина и фейковую аннексию временно оккупированных территорий Украины, – новость от ВСУ об окружении несколькотысячной группировки российских захватчиков в Лимане. Дутый пафос в Кремле призван скрыть критическое положение россиян на фронте", – написал он.

Экс-премьер Украины считает, что "Россия отдаст Украине все аннексированное, заплатит за все разрушенное, получит возмездие за каждую жизнь украинца".

"Сегодняшняя бутафория в Кремле – один из последних банкетов на похоронах путинской империи", – заявил Яценюк.

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На лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки, и она находится "на этапе завершения", сообщил 30 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.