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ПОЛИТИКА

Украину с 1990 года пытались ослабить, но украинская нация объединилась – Яценюк

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Яценюк: Мы восставали в 2004 году, в 2014-м
Яценюк: Мы восставали в 2004 году, в 2014-м
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Украинцы объединились как нация, несмотря на попытки их разделить. Об этом премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк заявил 25 сентября в Черновцах на открытии приходского катехизического учебного центра, сообщает сайт политика.

"Украинская нация объединилась, стала единой в видении новой Украины, в понимании необходимости ее защиты и победы. В осознании исторической необходимости членства Украины в ЕС и НАТО. Эта страна должна и она будет другой. Основная задача – победа", – сказал Яценюк.

По его словам, после 1990 года, когда Украина не добыла в борьбе, а восстановила свою независимость, была масса дискуссий, в том числе о языке, который якобы разделяет.

"Я никогда не мог понять, как вопрос языка может разделять, если он должен объединять, ведь это вопрос национальной идентичности, вопрос культуры, истории, религии. Но именно на этих вопросах играли наши враги. Эти враги – диктатура, которая сегодня представлена [президентом России Владимиром] Путиным и Россией как таковой", – объяснил Яценюк.

Он считает, что Украину пытались ослабить с 1990 года, "однако украинцы делали то, чего Путин не ожидал".

"Мы восставали. В 2004 году, в 2014 году. Украинский народ поднимался и демонстрировал всему миру и Европе, что такое демократия, что такое борьба за свою свободу. И украинский народ платит кровью. Почему наш народ побеждает и победит? Потому что основа – это наши ценности. Они базируются на вере, на принципах, на правильной, справедливой истории", – заявил Яценюк.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что за 30 лет в Украине была создана "единая мощная политическая нация – украинская".

"Эта политическая нация борется за свое выживание. Это государство борется за свободу не только Украины. Это государство борется за свободу всего свободного мира. Наша священная борьба защищает Европу. Я верю, что мы победим в этой священной войне. Мы станем сильными, успешными и просто счастливыми. И за это нужно бороться. И эту победу мы одержим", – сказал он.

Контекст:

В июле 1990 года Украина приняла декларацию о государственном суверенитете.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, демократия, независимость, политика, украинцы, борьба, диктатура, премьер-министр
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