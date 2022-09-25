В Черновцах открыли христианскую школу, построенную на средства семьи Яценюка в память о его отце

"Мы с семьей имели честь приобщиться к созданию Приходского катехизического учебного центра святого верховного апостола Петра, который сегодня был открыт в родных Черновцах. Этот центр создан также в светлую память моего отца – общественного деятеля, украинского историка Петра Ивановича Яценюка, который посвятил свою жизнь обучению и воспитанию украинцев", – написал он.

Экс-премьер поблагодарил за поддержку главу УГКЦ Святослава Шевчука, и подчеркнул, что центр "открывается в сложные, драматические, но героические времена нашей страны".

"Когда Украина борется за свою независимость, каждый из нас борется за то, чтобы наша страна устояла, чтобы наши дети, прекрасные дети жили в мирной Украине. Катехизическая школа учит быть человеком, учит отличать добро от зла, справедливость от несправедливости, правду от лжи. Она учит быть сильной личностью. Эта школа – для будущих побед. Хочу, чтобы эти замечательные дети стали сильными настоящими патриотичными украинцами", – заявил он.

На открытой сегодня школе размещен барельеф в память о Петре Яценюке. На нем указано, что центр "построен в 2021-2022 годы божьи на средства семьи Яценюков в дар парафии кафедрального собора УГКЦ Черновцов по случаю 200-летнего юбилея храма Успения пресвятой Богородицы".

Контекст: Яценюк родился в Черновцах.