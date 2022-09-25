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В Черновцах открыли христианскую школу, построенную на средства семьи Яценюка в память о его отце

 
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Центр строили два года
Центр строили два года
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

25 сентября в Черновцах открылась христианская школа, связанная с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ) Украины. Об этом сообщил в Fаcebook премьер-министр Украины в 2014-2016 годы Арсений Яценюк.

"Мы с семьей имели честь приобщиться к созданию Приходского катехизического учебного центра святого верховного апостола Петра, который сегодня был открыт в родных Черновцах. Этот центр создан также в светлую память моего отца – общественного деятеля, украинского историка Петра Ивановича Яценюка, который посвятил свою жизнь обучению и воспитанию украинцев", – написал он.

Экс-премьер поблагодарил за поддержку главу УГКЦ Святослава Шевчука, и подчеркнул, что центр "открывается в сложные, драматические, но героические времена нашей страны".

"Когда Украина борется за свою независимость, каждый из нас борется за то, чтобы наша страна устояла, чтобы наши дети, прекрасные дети жили в мирной Украине. Катехизическая школа учит быть человеком, учит отличать добро от зла, справедливость от несправедливости, правду от лжи. Она учит быть сильной личностью. Эта школа – для будущих побед. Хочу, чтобы эти замечательные дети стали сильными настоящими патриотичными украинцами", – заявил он.

На открытой сегодня школе размещен барельеф в память о Петре Яценюке. На нем указано, что центр "построен в 2021-2022 годы божьи на средства семьи Яценюков в дар парафии кафедрального собора УГКЦ Черновцов по случаю 200-летнего юбилея храма Успения пресвятой Богородицы".

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/pfbid02kmHJ7fNJ3SPGLkHRxzeubsssp5rpG3XxvyhbVV6hSYgWkyPBd6bcQNHGrPbxoe14l

Контекст:

Яценюк родился в Черновцах.

Теги: Арсений Яценюк, УГКЦ, Черновцы, церковь, дети, юбилей, память, школа
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