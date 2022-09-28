Запад должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины – Яценюк

Яценюк: Когда постоянный член Совбеза ООН незаконно аннексирует Крым, угрожает всему миру ядерным оружием, а мы просто сидим и заявляем, что не можем ничего сделать, – это абсурд Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Яценюк подчеркнул, что проведенный РФ так называемый референдум на оккупированных территориях – "это даже не голосование, это инсценированный, фальшивый и бутафорный инструмент России для легализации захвата территории".

"Это та же схема, по которой Россия действовала в Крыму в 2014-м. Все эти так называемые референдумы или "голосование" – это ноль и ничтожность. Это такой же нарратив и механизм, который [президент РФ Владимир] Путин использовал в 2014-м, и он хочет поступить так же с другими частями Украины. Поглотить суверенную территорию Украины и накрыть ее ядерным оружием России", – заявил он.

По мнению Яценюка, сейчас необходимы превентивные действия и очень мощный ответ других стран.

"Ответ международного сообщества в 2014 году был довольно слабым. Сейчас этот ответ совсем другой... Если Россия аннексирует еще одну часть нашей территории, ее необходимо исключить из Совета Безопасности ООН или по крайней мере заблокировать право голоса России в ООН и других международных органах", – сказал политик.

Он отметил, что в текущей ситуации необходимо трансформировать мировой порядок, иначе это "мировой беспорядок".

"Когда постоянный член Совета Безопасности ООН незаконно аннексирует Крым, угрожает всему миру ядерным оружием, а мы просто сидим и заявляем, что не можем ничего сделать, – это абсурд. Так быть не может. Единственное решение, которое сейчас есть, – предоставить Украине большее вооружение и указать России очень четко, что Запад не отвернется от Украины", – заявил Яценюк.

Ведущая спросила политика, реально ли, на его взгляд, убедить государства, поддерживающие Украину, помочь ей, отправив свои вооруженные силы.

"Возможно, придет время, что Украина попросит о войсках на ее территории. Это может произойти", – ответил он.

В своем Facebook он дополнительно подчеркнул, что Запад "должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины".