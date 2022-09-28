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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запад должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины – Яценюк

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Яценюк: Когда постоянный член Совбеза ООН незаконно аннексирует Крым, угрожает всему миру ядерным оружием, а мы просто сидим и заявляем, что не можем ничего сделать, это абсурд
Яценюк: Когда постоянный член Совбеза ООН незаконно аннексирует Крым, угрожает всему миру ядерным оружием, а мы просто сидим и заявляем, что не можем ничего сделать, – это абсурд
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Возможно, Украине придется попросить западные страны о помощи от российской агрессии не только оружием, но и войсками. Об этом сказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк в комментарии BBC Radio. Запись выложена в его YouTube, текст опубликовал Киевский форум по безопасности, созданный фондом Яценюка Open Ukraine.

Яценюк подчеркнул, что проведенный РФ так называемый референдум на оккупированных территориях – "это даже не голосование, это инсценированный, фальшивый и бутафорный инструмент России для легализации захвата территории".

"Это та же схема, по которой Россия действовала в Крыму в 2014-м. Все эти так называемые референдумы или "голосование" – это ноль и ничтожность. Это такой же нарратив и механизм, который [президент РФ Владимир] Путин использовал в 2014-м, и он хочет поступить так же с другими частями Украины. Поглотить суверенную территорию Украины и накрыть ее ядерным оружием России", – заявил он.

По мнению Яценюка, сейчас необходимы превентивные действия и очень мощный ответ других стран.

"Ответ международного сообщества в 2014 году был довольно слабым. Сейчас этот ответ совсем другой... Если Россия аннексирует еще одну часть нашей территории, ее необходимо исключить из Совета Безопасности ООН или по крайней мере заблокировать право голоса России в ООН и других международных органах", – сказал политик.

Он отметил, что в текущей ситуации необходимо трансформировать мировой порядок, иначе это "мировой беспорядок".

"Когда постоянный член Совета Безопасности ООН незаконно аннексирует Крым, угрожает всему миру ядерным оружием, а мы просто сидим и заявляем, что не можем ничего сделать, – это абсурд. Так быть не может. Единственное решение, которое сейчас есть, – предоставить Украине большее вооружение и указать России очень четко, что Запад не отвернется от Украины", – заявил Яценюк.

Ведущая спросила политика, реально ли, на его взгляд, убедить государства, поддерживающие Украину, помочь ей, отправив свои вооруженные силы.

"Возможно, придет время, что Украина попросит о войсках на ее территории. Это может произойти", – ответил он.

В своем Facebook он дополнительно подчеркнул, что Запад "должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины".

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/pfbid02zoE4TrKtha7PuV9uCP8ewBd3AHpzoe15uhA6TrueTcPtQYgdjz4kaLN2ivheVFWWl

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться на незаконно аннексированные территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, оружие, ООН, ядерное оружие, референдум, военные, аннексия, Совет Безопасности ООН, войска, Киевский форум по безопасности
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