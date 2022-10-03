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МИД Финляндии вызвал посла России из-за фиктивных референдумов в Украине

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Министерство осудило проведение псевдореферендумов в Украине
Министерство осудило проведение псевдореферендумов в Украине
Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова, чтобы выразить "решительное осуждение" проведению псевдореферендумов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии в Twitter.

"МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных "референдумов" и заявления о незаконной аннексии оккупированных областей Украины Россией, грубого нарушения суверенитета, территориальной целостности Украины и Устава ООН", – говорится в заявлении.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявили ГерманияИталияСШАВеликобританияСербия. Проведение фиктивных референдумов осудила Грузия. США ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, МИД, ООН, референдум, война, Финляндия, аннексия, война России против Украины, суверенитет, нарушение
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