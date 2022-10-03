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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Принудительное гражданство РФ – фикция, которая не будет иметь никаких последствий для жителей оккупированных территорий

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Подоляк: РФ хочет связать местное население оккупированных территорий по крови через автоматическую паспортизацию
Подоляк: РФ хочет связать местное население оккупированных территорий по крови через автоматическую паспортизацию
Фото: president.gov.ua

Принудительная российская паспортизация украинцев на временно оккупированных территориях не будет иметь для них последствий. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 3 октября.

"РФ хочет связать местное население оккупированных территорий по крови через автоматическую паспортизацию. Мол, имея паспорт, люди являются "пособниками" и после деоккупации Украина будет их преследовать. Это ложь. Принудительное гражданство – это фикция, которая не будет иметь никаких последствий", – написал он.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявили ГерманияИталияСШАВеликобританияСербия, Турция. Проведение фиктивных референдумов осудила Грузия. США ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, паспорт, аннексия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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