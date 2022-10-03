"Чтобы не проходили террористы". В Госдуме хотят оставить погранконтроль на границах РФ и аннексированных областей Украины

По его словам, это необходимо для предотвращения "проникновения диверсионно-разведывательных групп". Мера сохранится до конца "специальной военной операции".
"Что касается границы, я считаю, что таможни у нас не должно быть. Это уже субъект РФ после указа президента. А пограничники должны остаться, я считаю, что до завершения СВО, выполняя роль барьеров с учетом непростой ситуации, которая там складывается", – сказал он.
Депутат считает, что после присоединения оккупированных территорий нужны определенные меры фильтрации. Для обладателей российских паспортов, возможно, будут льготы.
"Чтобы не проходили террористы, чтобы была определенная программа по недопущению их на территории, прилегающие к новым территориям. Но для тех людей, которые имеют паспорта РФ, для них должна быть упрощена процедура перехода", – сказал Водолацкий.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, Турция, заявили о непризнании их. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.