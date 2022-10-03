"Чтобы не проходили террористы". В Госдуме хотят оставить погранконтроль на границах РФ и аннексированных областей Украины

По его словам, это необходимо для предотвращения "проникновения диверсионно-разведывательных групп". Мера сохранится до конца "специальной военной операции".

"Что касается границы, я считаю, что таможни у нас не должно быть. Это уже субъект РФ после указа президента. А пограничники должны остаться, я считаю, что до завершения СВО, выполняя роль барьеров с учетом непростой ситуации, которая там складывается", – сказал он.

Депутат считает, что после присоединения оккупированных территорий нужны определенные меры фильтрации. Для обладателей российских паспортов, возможно, будут льготы.

"Чтобы не проходили террористы, чтобы была определенная программа по недопущению их на территории, прилегающие к новым территориям. Но для тех людей, которые имеют паспорта РФ, для них должна быть упрощена процедура перехода", – сказал Водолацкий.