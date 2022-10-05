За сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали три населенных пункта – Зеленский

"Хочу отметить личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий в Херсонской области. Именно тех наших действий, которые уже дают ощутимый результат. А будет и больше. Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается", – сообщил он.

Также об освобождении этих сел и поселка в Бериславском районе проинформировало оперативное командование "Юг". Там уже установлены украинские флаги, подчеркнули в командовании.