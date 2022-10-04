ВСУ деоккупировали более 1,5 тыс. населенных пунктов Украины, 483 – в Харьковской области – Офис президента

На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской та Херсонской областей продолжается восстановление работы органов госвласти, отметили в ОПУ Фото: depositphotos.com

Об этом 4 октября на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко. Видеозапись брифинга опубликована в Telegram Тимошенко.

"Уже деоккупированы 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской та Херсонской областей продолжается восстановление работы органов госвласти... Более 502 населенных пунктов разминированы. Национальная полиция возобновила работу в 1200 населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах", – сказал Тимошенко.

По его словам, по состоянию на 4 октября в Харьковской области деоккупированы 483 населенных пункта.

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