ВСУ деоккупировали более 1,5 тыс. населенных пунктов Украины, 483 – в Харьковской области – Офис президента

Об этом 4 октября на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко. Видеозапись брифинга опубликована в Telegram Тимошенко.
"Уже деоккупированы 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской та Херсонской областей продолжается восстановление работы органов госвласти... Более 502 населенных пунктов разминированы. Национальная полиция возобновила работу в 1200 населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах", – сказал Тимошенко.
По его словам, по состоянию на 4 октября в Харьковской области деоккупированы 483 населенных пункта.
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В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.
4 октября стало известно об освобождение от оккупантов села Давыдов Брод Херсонской области, а также Богуславки и Боровской Андреевки Харьковской области.