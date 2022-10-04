В Харьковской области ВСУ освободили от оккупантов еще два населенных пункта – Боровская теробщина

Об этом 4 октября сообщается в Facebook Боровской территориальной общины (сельсовета).
"4 октября 2022 года. Богуславка освобождена от рашистских оккупантов и находится под контролем ВСУ! Богуславцы встречают освободителей, благодарят героев, не сдерживают эмоций", – говорится в сообщении.
Позже в Facebook общины проинформировали об освобождении от оккупантов села Боровская Андреевка.
"Село Боровская Андреевка – Украина!" – отмечается в сообщении.
На опубликованном видео государственный флаг Украины был поднят над сельским админзданием.
Богуславка и Боровская Андреевка находятся севернее Боровой, освобожденной от российских оккупантов накануне, 3 октября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.
3 октября Зеленский сказал, что в Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.