В Харьковской области ВСУ освободили от оккупантов еще два населенных пункта – Боровская теробщина

Богуславка и Боровская Андреевка находятся под контролем ВСУ, отметили в Боровской теробщине Фото: Борівська селищна рада / Facebook

Об этом 4 октября сообщается в Facebook Боровской территориальной общины (сельсовета).

"4 октября 2022 года. Богуславка освобождена от рашистских оккупантов и находится под контролем ВСУ! Богуславцы встречают освободителей, благодарят героев, не сдерживают эмоций", – говорится в сообщении.

Позже в Facebook общины проинформировали об освобождении от оккупантов села Боровская Андреевка.

"Село Боровская Андреевка – Украина!" – отмечается в сообщении.

На опубликованном видео государственный флаг Украины был поднят над сельским админзданием.

Богуславка и Боровская Андреевка находятся севернее Боровой, освобожденной от российских оккупантов накануне, 3 октября.

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