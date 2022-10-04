В Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается – Зеленский

Зеленский: Делается все, чтобы вернуть нормальную жизнь в освобожденные от оккупантов районы Фото: president.gov.ua

"Достаточно интенсивно на разных уровнях власти делается все, чтобы вернуть нормальную жизнь в освобожденные от оккупантов районы. В общей сложности это более 450 населенных пунктов в одной только Харьковской области – те, что были освобождены благодаря оборонной операции, которая началась в сентябре и продолжается", – сказал президент.

По словам Зеленского, на освобожденных территориях возобновляются работа транспорта, почты, полиции, поставки воды, газа, электричества, "насколько это возможно".

"После оккупантов осталось много заминированных участков, много растяжек, почти вся инфраструктура разрушена. Ущерб колоссальный. Но жизнь возвращается – возвращается повсюду, где выгнали оккупантов", – рассказал глава государства.

Он добавил, что на этих территориях также осуществляют социальные выплаты, пенсии и зарплаты.