В Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается – Зеленский

"Достаточно интенсивно на разных уровнях власти делается все, чтобы вернуть нормальную жизнь в освобожденные от оккупантов районы. В общей сложности это более 450 населенных пунктов в одной только Харьковской области – те, что были освобождены благодаря оборонной операции, которая началась в сентябре и продолжается", – сказал президент.
По словам Зеленского, на освобожденных территориях возобновляются работа транспорта, почты, полиции, поставки воды, газа, электричества, "насколько это возможно".
"После оккупантов осталось много заминированных участков, много растяжек, почти вся инфраструктура разрушена. Ущерб колоссальный. Но жизнь возвращается – возвращается повсюду, где выгнали оккупантов", – рассказал глава государства.
Он добавил, что на этих территориях также осуществляют социальные выплаты, пенсии и зарплаты.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.