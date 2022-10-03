Зеленский об обстреле больницы в Харьковской области: День приговора для рашистов обязательно наступит

Зеленский: Каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно Фото: president.gov.ua

"Купянск. Под обстрелами – главный лечебный корпус городской больницы. Врач погиб, медсестра ранена. Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит", – написал президент в Telegram.