Зеленский об обстреле больницы в Харьковской области: День приговора для рашистов обязательно наступит

"Купянск. Под обстрелами – главный лечебный корпус городской больницы. Врач погиб, медсестра ранена. Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит", – написал президент в Telegram.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В частности, 16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал 23 сентября, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.