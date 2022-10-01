От обстрела гражданской колонны под Купянском в конце сентября погибли минимум 20 человек, из них 10 детей – СБУ

О находке обстрелянной колонны в Купянском районе Харьковской области 1 октября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
И.о. главы СБУ Василий Малюк уточнил, что колонну из семи автомобилей оккупанты уничтожили в конце сентября.
"По меньшей мере 20 человек погибли, среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель", – сообщил Малюк.
По его словам, нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.
Окончательное количество жертв и их личности выясняют правоохранители, проводятся соответствующие экспертизы.
СБУ расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
"Идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан. Сроков давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за содеянное", – подчеркнули в спецслужбе.
За время полномасштабного вторжения оккупанты неоднократно обстреливали эвакуационные колонны и автомобили с мирными жителями.
Так, весной омоновцы РФ расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля Киевской области, сообщили в СБУ. Погибли пять человек, шестеро получили тяжелые ранения.
В июне российская армия обстреляла поселок Печенеги Харьковской области и эвакуационный автобус, который должен был вывезти людей на неоккупированную территорию.
Об обстрелах гуманитарных конвоев и эвакуационных колонн неоднократно сообщали и власти Запорожской области. Утром 30 сентября россияне ударили ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, где собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины – погибли 30 человек, ранены 88.