От обстрела гражданской колонны под Купянском в конце сентября погибли минимум 20 человек, из них 10 детей – СБУ

О находке обстрелянной колонны в Купянском районе Харьковской области 1 октября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

И.о. главы СБУ Василий Малюк уточнил, что колонну из семи автомобилей оккупанты уничтожили в конце сентября.

"По меньшей мере 20 человек погибли, среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель", – сообщил Малюк.

По его словам, нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.

Окончательное количество жертв и их личности выясняют правоохранители, проводятся соответствующие экспертизы.

СБУ расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан. Сроков давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за содеянное", – подчеркнули в спецслужбе.