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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От обстрела гражданской колонны под Купянском в конце сентября погибли минимум 20 человек, из них 10 детей – СБУ

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СБУ опубликовала фото уничтоженной россиянами колонны
СБУ опубликовала фото уничтоженной россиянами колонны
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В "серой" зоне между оккупированным Сватово Луганской области и недавно освобожденным Купянском в Харьковской области была найдена расстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей, среди погибших – дети. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 1 октября.

О находке обстрелянной колонны в Купянском районе Харьковской области 1 октября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

И.о. главы СБУ Василий Малюк уточнил, что колонну из семи автомобилей оккупанты уничтожили в конце сентября.

"По меньшей мере 20 человек погибли, среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель", – сообщил Малюк.

По его словам, нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.

Окончательное количество жертв и их личности выясняют правоохранители, проводятся соответствующие экспертизы.

СБУ расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан. Сроков давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за содеянное", – подчеркнули в спецслужбе.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения оккупанты неоднократно обстреливали эвакуационные колонны и автомобили с мирными жителями.

Так, весной омоновцы РФ расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля Киевской области, сообщили в СБУ. Погибли пять человек, шестеро получили тяжелые ранения.

В июне российская армия обстреляла поселок Печенеги Харьковской области и эвакуационный автобус, который должен был вывезти людей на неоккупированную территорию.

Об обстрелах гуманитарных конвоев и эвакуационных колонн неоднократно сообщали и власти Запорожской области. Утром 30 сентября россияне ударили ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, где собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины – погибли 30 человек, ранены 88.

Теги: автомобили, Харьковская область, эвакуация, Сватово, дети, Купянск, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Василий Малюк, военное преступление
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