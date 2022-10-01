В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, погибло 20 мирных жителей – Синегубов

"В Купянском районе была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, в автомобилях погибло 20 человек", – написал он.
Синегубов отметил, что на место выехали правоохранители и эксперты.
"Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", – добавил глава ОВА.
"Суспільне.Харків" сообщило со ссылкой на собственные источники, что не менее шести гражданских авто нашли расстрелянными и сожженными в Купянском районе. Среди погибших есть ребенок. Колонну обнаружили в серой зоне на объездной дороге между Купянском и Сватово.
Когда именно произошел обстрел, устанавливают правоохранители, сообщили в Харьковской областной военной администрации.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.
Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.