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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, погибло 20 мирных жителей – Синегубов

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Синегубов: Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов
Синегубов: Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились мирные жители. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 1 октября.

"В Купянском районе была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, в автомобилях погибло 20 человек", – написал он.

Синегубов отметил, что на место выехали правоохранители и эксперты.

"Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", – добавил глава ОВА.

"Суспільне.Харків" сообщило со ссылкой на собственные источники, что не менее шести гражданских авто нашли расстрелянными и сожженными в Купянском районе. Среди погибших есть ребенок. Колонну обнаружили в серой зоне на объездной дороге между Купянском и Сватово.

Когда именно произошел обстрел, устанавливают правоохранители, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Контекст:

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Купянск, война России против Украины, Олег Синегубов
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