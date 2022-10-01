В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, погибло 20 мирных жителей – Синегубов

Синегубов: Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"В Купянском районе была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, в автомобилях погибло 20 человек", – написал он.

Синегубов отметил, что на место выехали правоохранители и эксперты.

"Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", – добавил глава ОВА.

"Суспільне.Харків" сообщило со ссылкой на собственные источники, что не менее шести гражданских авто нашли расстрелянными и сожженными в Купянском районе. Среди погибших есть ребенок. Колонну обнаружили в серой зоне на объездной дороге между Купянском и Сватово.

Когда именно произошел обстрел, устанавливают правоохранители, сообщили в Харьковской областной военной администрации.