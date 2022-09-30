Сдавал полицейских и поднимал российский флаг. В Волчанске СБУ поймала уголовника-коллаборанта

В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего волчанского городского головы и планировал сам занять этот пост Фото: СБУ / Telegram

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу Чиж, с начала российского вторжения перешел на сторону врага и вел подрывную деятельность.

В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего волчанского городского головы и планировал сам занять этот пост.

"Предатель сливал россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе. Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что Чиж вместе с оккупантами лично поднимал флаг РФ в центре захваченного Волчанска.

Доказательства в государственной измене спецслужбы собрали еще в мае, а после освобождения нашли и задержали его.

Обвиняемому грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества, информируют в СБУ.