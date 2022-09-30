Сдавал полицейских и поднимал российский флаг. В Волчанске СБУ поймала уголовника-коллаборанта

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу Чиж, с начала российского вторжения перешел на сторону врага и вел подрывную деятельность.
В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего волчанского городского головы и планировал сам занять этот пост.
"Предатель сливал россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе. Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами", – говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что Чиж вместе с оккупантами лично поднимал флаг РФ в центре захваченного Волчанска.
Доказательства в государственной измене спецслужбы собрали еще в мае, а после освобождения нашли и задержали его.
Обвиняемому грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества, информируют в СБУ.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживает 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На освобожденных территориях украинские правоохранители начали задерживать коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, 20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам.
23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленной в розыск по подозрению в государственной измене.