В администрации освобожденного Волчанска полиция нашла списки коллаборантов и зарплатные ведомости

Во время оккупации населенного пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦПАУ. Там велась хозяйственная и административная деятельность, в том числе бухгалтерский учет, говорится в сообщении.
Среди документов полицейские нашли зарплатные ведомости и информацию о "социальной помощи" в рублях.
Также правоохранители изъяли письма, подтверждающие вымогательство "добровольных взносов" с фермеров. Их шантажировали и требовали оплату за разрешение начать сельхозработы.
В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам $20, а за сбор урожая – еще $30.
Вся полученная информация будет использована для расследования военных преступлений, совершенных РФ и их пособниками на территории области, информирует полиция.
29 сентября в Нацполиции также рассказали об обнаружении в Волчанске тюрьмы и пыточной для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживает 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На освобожденных территориях украинские правоохранители начали задерживать коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, 20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам.
23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленной в розыск по подозрению в государственной измене.