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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В администрации освобожденного Волчанска полиция нашла списки коллаборантов и зарплатные ведомости

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Среди документов зарплатные ведомости и информация о "социальной помощи" в рублях
Среди документов  – зарплатные ведомости и информация о "социальной помощи" в рублях
Фото: Національна поліція / Telegram

При обыске бывшего штаба оккупационных властей в Волчанске Харьковской области обнаружены поименные списки коллаборантов, которые перешли на сторону врага. Об этом пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила 29 сентября в Telegram.

Во время оккупации населенного пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦПАУ. Там велась хозяйственная и административная деятельность, в том числе бухгалтерский учет, говорится в сообщении.

Среди документов полицейские нашли зарплатные ведомости и информацию о "социальной помощи" в рублях.

Также правоохранители изъяли письма, подтверждающие вымогательство "добровольных взносов" с фермеров. Их шантажировали и требовали оплату за разрешение начать сельхозработы.

В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам $20, а за сбор урожая – еще $30.

Вся полученная информация будет использована для расследования военных преступлений, совершенных РФ и их пособниками на территории области, информирует полиция.

29 сентября в Нацполиции также рассказали об обнаружении в Волчанске тюрьмы и пыточной для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать. 

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживает 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На освобожденных территориях украинские правоохранители начали задерживать коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, 20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам.

23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленной в розыск по подозрению в государственной измене.

Теги: Харьковская область, Волчанск, война России против Украины, Национальная полиция, российские оккупанты, коллаборационизм
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