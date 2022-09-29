В администрации освобожденного Волчанска полиция нашла списки коллаборантов и зарплатные ведомости

Среди документов – зарплатные ведомости и информация о "социальной помощи" в рублях Фото: Національна поліція / Telegram

Во время оккупации населенного пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦПАУ. Там велась хозяйственная и административная деятельность, в том числе бухгалтерский учет, говорится в сообщении.

Среди документов полицейские нашли зарплатные ведомости и информацию о "социальной помощи" в рублях.

Также правоохранители изъяли письма, подтверждающие вымогательство "добровольных взносов" с фермеров. Их шантажировали и требовали оплату за разрешение начать сельхозработы.

В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам $20, а за сбор урожая – еще $30.

Вся полученная информация будет использована для расследования военных преступлений, совершенных РФ и их пособниками на территории области, информирует полиция.

29 сентября в Нацполиции также рассказали об обнаружении в Волчанске тюрьмы и пыточной для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.