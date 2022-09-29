В освобожденном Волчанске Харьковской области обнаружили еще одну пыточную россиян

"В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные России удерживали от 20 до 40 человек", – говорится в сообщении.

По информации полиции, в помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д.

"Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах пыточной с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Видео: Національна поліція України

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua