В освобожденном Волчанске Харьковской области обнаружили еще одну пыточную россиян

"В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные России удерживали от 20 до 40 человек", – говорится в сообщении.
По информации полиции, в помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д.
"Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах пыточной с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву", – отметили в полиции.
Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть в Изюме, две в Балаклее и по одной в Граково и Волчанске.
Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.