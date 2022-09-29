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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном Волчанске Харьковской области обнаружили еще одну пыточную россиян

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В городе Волчанск Харьковской области российские захватчики превратили территорию местного завода в тюрьму
В городе Волчанск Харьковской области российские захватчики превратили территорию местного завода в тюрьму
Фото: npu.gov.ua

Россияне устроили на территории одного из предприятий в городе Волчанск (Харьковская область) тюрьму и пыточную для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные России удерживали от 20 до 40 человек", – говорится в сообщении.

По информации полиции, в помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д.

"Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах пыточной с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть в Изюме, две в Балаклее и по одной в Граково и Волчанске.

Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Теги: Россия, Украина, полиция, заключенные, Харьковская область, пытки, Волчанск, война России против Украины, уголовное производство, тюрьмы, россияне
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