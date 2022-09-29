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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области вызвало у 35% россиян тревогу, страх и ужас – опрос "Левада-центра"

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В ходе контрнаступления ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области
В ходе контрнаступления ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Более трети граждан России были встревожены и испуганы начавшимся в начале сентября контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-центра", опубликованные 29 сентября.

На вопрос, "Какие чувства у вас вызвали сообщения о продвижении украинских войск в Харьковской области?", 35% ответили: "Тревогу, страх, ужас".

Опрос показал, что чем выше возрастная категория респондентов, тем больше "ужаса" они испытали.

У 20% опрошенных контрнаступление ВСУ вызвало гнев, у 12% – шок.

Вариант ответа "никаких особых чувств" выбрали 15% участников социсследования.

Кроме того, 9% испытали "гордость за Россию". Наиболее "гордыми" (11%) оказались респонденты в возрасте 55 лет и старше.

Затруднились с ответом 6% опрошенных, остальные выбрали другие варианты.

Скриншот: levada.ru
Скриншот: levada.ru

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Социсследование "Левада-центр" проводил 22–28 сентября, был опрошен 1631 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 454 населенных пунктов, сообщил 27 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, соцопрос, Харьковская область, исследование, ВСУ, Левада-центр, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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