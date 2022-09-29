Контрнаступление ВСУ в Харьковской области вызвало у 35% россиян тревогу, страх и ужас – опрос "Левада-центра"

В ходе контрнаступления ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На вопрос, "Какие чувства у вас вызвали сообщения о продвижении украинских войск в Харьковской области?", 35% ответили: "Тревогу, страх, ужас".

Опрос показал, что чем выше возрастная категория респондентов, тем больше "ужаса" они испытали.

У 20% опрошенных контрнаступление ВСУ вызвало гнев, у 12% – шок.

Вариант ответа "никаких особых чувств" выбрали 15% участников социсследования.

Кроме того, 9% испытали "гордость за Россию". Наиболее "гордыми" (11%) оказались респонденты в возрасте 55 лет и старше.

Затруднились с ответом 6% опрошенных, остальные выбрали другие варианты.

Скриншот: levada.ru

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Социсследование "Левада-центр" проводил 22–28 сентября, был опрошен 1631 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.