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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки ранены два мирных жителя, один из них подорвался на растяжке – Синегубов

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Спасатели в регионе только за день обезвредили 816 взрывоопасных предметов
Спасатели в регионе только за день обезвредили 816 взрывоопасных предметов
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

30 сентября российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов, есть раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram утром 1 октября глава ОВА Олег Синегубов.

"В течение суток с ранениями госпитализированы два человека: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском – на растяжке подорвался мужчина 39 лет", – написал Синегубов.

Среди населенных пунктов, подвергшихся обстрелам, – Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов вспыхнули пожары на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.

Продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 816 взрывоопасных предметов, отметил глава ОВА. 

Контекст:

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.

Теги: пожар, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, разминирование, мина, Олег Синегубов
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