В Харьковской области за сутки ранены два мирных жителя, один из них подорвался на растяжке – Синегубов

Спасатели в регионе только за день обезвредили 816 взрывоопасных предметов Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

"В течение суток с ранениями госпитализированы два человека: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском – на растяжке подорвался мужчина 39 лет", – написал Синегубов.

Среди населенных пунктов, подвергшихся обстрелам, – Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов вспыхнули пожары на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.

Продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 816 взрывоопасных предметов, отметил глава ОВА.