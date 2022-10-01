В Харьковской области за сутки ранены два мирных жителя, один из них подорвался на растяжке – Синегубов

Продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 816 взрывоопасных предметов, отметил глава ОВА.
"В течение суток с ранениями госпитализированы два человека: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском – на растяжке подорвался мужчина 39 лет", – написал Синегубов.
Среди населенных пунктов, подвергшихся обстрелам, – Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов вспыхнули пожары на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.
Продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 816 взрывоопасных предметов, отметил глава ОВА.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.
Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.