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ОБЩЕСТВО

За две недели дорожники очистили почти 200 км дорог в освобожденной Харьковской области – Кубраков

Все работы выполняются в координации с военными и взрывотехниками, отметил министр инфраструктуры
Все работы выполняются в координации с военными и взрывотехниками, отметил министр инфраструктуры
Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

В Харьковской области работает более 10 государственных и частных компаний, которые расчищают и восстанавливают дороги после боевых действий, сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он отметил, что только вчера в работах было задействовано 12 компаний, 129 рабочих и 52 единицы спецтехники.

"Вооруженные силы продолжают освобождать оккупированные города и села Харьковской области, ГСЧС разминируют наши земли, а мы идем следом и восстанавливаем транспортную инфраструктуру там, где это возможно. За две недели дорожники очистили почти 200 км государственных дорог. Благодаря этому налаживается стабильная поставка гуманитарной помощи жителям освобожденных общин.

Работаем на шести ключевых автодорогах:

  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский;
  • Н-26 Чугуев – Меловое;
  • Т-21-10 Шевченко – Балаклея – Первомайский – Кегичевка;
  • Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка;
  • Т-21-22 Изюм – Барвенково;
  • Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань – М-20.

Работаем также над восстановлением железнодорожной инфраструктуры и налаживанием сообщение деоккупированных общин Харьковской области", – отметил министр.

Он добавил, что уже восстановлено пассажирское сообщение по маршрутам Харьков – Балаклея, Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев. В общей сложности железнодорожное сообщение уже вернули в более чем 45 населенных пунктов Харьковской области.

"На направлениях Харьков – Изюм, Харьков – Казачья Лопань и Харьков – Купянск пока еще работают взрывотехники. Как только они завершат работу, мы приступим к работе по восстановлению железнодорожного сообщения. В восстановительных работах задействовано около 100 железнодорожников, а также десятки единиц спецтехники. Отмечу, что все работы выполняются в координации с военными и взрывотехниками. Совместно определяем приоритетные направления работы и оперативно решаем актуальные вопросы. Ожидаем, что уже совсем скоро ВСУ позволят нам возвращать к жизни транспортную инфраструктуру в дежурных деоккупированных общинах Украины. Работаем на победу", – подытожил Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid02FtyxeGSnj8Vxe5ce68k545k4FreG66SCBo3KGYjVdRGNX8AL5bQwPYyqnv4c9AR1l

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона. 

Теги: транспорт, Харьков, Изюм, Харьковская область, Барвенково, Чугуев, Змиев, Меловое, Балаклея, дороги, инфраструктура, Александр Кубраков, Первомайский, контрнаступление, Дергачи
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