За две недели дорожники очистили почти 200 км дорог в освобожденной Харьковской области – Кубраков

Все работы выполняются в координации с военными и взрывотехниками, отметил министр инфраструктуры Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

"Вооруженные силы продолжают освобождать оккупированные города и села Харьковской области, ГСЧС разминируют наши земли, а мы идем следом и восстанавливаем транспортную инфраструктуру там, где это возможно. За две недели дорожники очистили почти 200 км государственных дорог. Благодаря этому налаживается стабильная поставка гуманитарной помощи жителям освобожденных общин.

Работаем на шести ключевых автодорогах:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

Н-26 Чугуев – Меловое;

Т-21-10 Шевченко – Балаклея – Первомайский – Кегичевка;

Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка;

Т-21-22 Изюм – Барвенково;

Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань – М-20.

Работаем также над восстановлением железнодорожной инфраструктуры и налаживанием сообщение деоккупированных общин Харьковской области", – отметил министр.

Он добавил, что уже восстановлено пассажирское сообщение по маршрутам Харьков – Балаклея, Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев. В общей сложности железнодорожное сообщение уже вернули в более чем 45 населенных пунктов Харьковской области.

"На направлениях Харьков – Изюм, Харьков – Казачья Лопань и Харьков – Купянск пока еще работают взрывотехники. Как только они завершат работу, мы приступим к работе по восстановлению железнодорожного сообщения. В восстановительных работах задействовано около 100 железнодорожников, а также десятки единиц спецтехники. Отмечу, что все работы выполняются в координации с военными и взрывотехниками. Совместно определяем приоритетные направления работы и оперативно решаем актуальные вопросы. Ожидаем, что уже совсем скоро ВСУ позволят нам возвращать к жизни транспортную инфраструктуру в дежурных деоккупированных общинах Украины. Работаем на победу", – подытожил Кубраков.