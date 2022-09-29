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Власти Изюма призвали жителей эвакуироваться из-за проблем с отоплением

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Жителей Изюма призвали эвакуироваться из-за проблем с отопительным сезоном
Жителей Изюма призвали эвакуироваться из-за проблем с отопительным сезоном
Фото: ЕРА

Из-за невозможности подготовиться к отопительному сезону жителям Изюма (Харьковская область) рекомендовано эвакуироваться. Об этом 29 сентября сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник на своей странице в Facebook.

"В преддверии холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону. Для предотвращения кризисных ситуаций в зимний период организуется бесплатная эвакуация всех желающих с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", – написал Стрельников.

Он отметил, что это временная мера, и призвал жителей города воспользоваться этой возможностью до момента восстановления критической инфраструктуры города.

https://www.facebook.com/max.strel.9/posts/pfbid02Zmc76TfkVPGK6UhQoatr4qj45VG9jQPXKixSx6jhghMWpECiXRyVnnFgbmULKGBbl

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

Теги: отопление, отопительный сезон, Изюм, Харьковская область, похолодание, эвакуация, зима, война России против Украины
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