Власти Изюма призвали жителей эвакуироваться из-за проблем с отоплением

"В преддверии холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону. Для предотвращения кризисных ситуаций в зимний период организуется бесплатная эвакуация всех желающих с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", – написал Стрельников.

Он отметил, что это временная мера, и призвал жителей города воспользоваться этой возможностью до момента восстановления критической инфраструктуры города.