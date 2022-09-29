Власти Изюма призвали жителей эвакуироваться из-за проблем с отоплением

"В преддверии холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону. Для предотвращения кризисных ситуаций в зимний период организуется бесплатная эвакуация всех желающих с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", – написал Стрельников.
Он отметил, что это временная мера, и призвал жителей города воспользоваться этой возможностью до момента восстановления критической инфраструктуры города.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.